Погулять, пообщаться вечером в сб Заглянуть в бар

От пользователя @Polly98

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Москва → Другое Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

Москва → Другое Прогуляться в осеннем парке

Москва → Другое Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень

Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

Москва → Другое Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

Москва → Другое Посидеть в дискорде с вебками

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