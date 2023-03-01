Москва
Профиль пользователя Daria_Kim
О себе
🙋🏻♀️Я люблю общаться с людьми, обмениваться опытом, познавать что то новое
🎲Нравяться посиделки в уютной компании с настолками
🐼Обожаю панд!
🎶Выставки, концерты, мастер классы - мало, что в этом понимаю, но с удовольствием проведу время
🏅спорт - не мое, но могу стать основателем группы поддерки
Профиль обновлён 18 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Участие в других событиях
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