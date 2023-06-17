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Москва
Меня зовут Дарья. Мне 34. По гороскопу Дева, по образованию инженер,по жизни пиратка:)
Москва
Профиль пользователя Rock_Opera
О себе
Меня зовут Дарья. Мне 34. По гороскопу Дева, по образованию инженер,по жизни пиратка:)
Люблю общаться,знакомится. По характеру больше экстраверт.
Интересы: рок музыка, концерты,видеоигры, психология,политика, конспирология:)
Люблю людей с нестандартным свободным мышлением,креативных,с хорошим чувством юмора:)
Открыта к знакомствам с адекватными людьми:)
Особенно буду рада пообщаться с соседями:)
м. Лианозово,м. Селигерская,м. Алтуфьево
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино
Не нравится:
☣️ Токсичность🏢 Работа🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🚴♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового
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