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Москва
Профиль пользователя Rock_Opera

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О себе

Меня зовут Дарья. Мне 34. По гороскопу Дева, по образованию инженер,по жизни пиратка:)
Люблю общаться,знакомится. По характеру больше экстраверт.
Интересы: рок музыка, концерты,видеоигры, психология,политика, конспирология:)
Люблю людей с нестандартным свободным мышлением,креативных,с хорошим чувством юмора:)
Открыта к знакомствам с адекватными людьми:)
Особенно буду рада пообщаться с соседями:)
м. Лианозово,м. Селигерская,м. Алтуфьево

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино

Не нравится:

☣️ Токсичность🏢 Работа🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

Москва → другое

Хотелось бы найти людей по интересам, соседей:) САО, м. Лианозово,м. Алтуфьево

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 414 участников

маленькое фото пользователя DenZo

Москва → собрать компанию

Наконец-то лучшая коммуна для поиска друзей и встреч появилась!!!🔥🔥🔥

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя Solnechnaya

Москва → прогуляться, перекусить

Go знакомиться и встречать зиму?) ❄️

Откликнулись 33 участника

маленькое фото пользователя Fox_fyr

Москва → прогуляться, перекусить

Добро пожаловать в дружную компанию 💃🏼🕺🏻

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя RitaBarbashina

Москва → прогуляться, перекусить

Ищем в нашу компанию

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Valentina_r

Москва → прогуляться, перекусить

Расширяю круг знакомств!)Дружба в приоритете!)

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя guseynov

Москва → пообщаться

Соберем компанию для новых знакомств, общения и встреч?

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Nikita_Ivany4

Москва → прогуляться, перекусить

Интроверт в поиске интересного общения со «своими» людьми.

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Marta____mi

Москва → другое

Девочки хочу позвать вас на макияж совершено бесплатно мне нужны модели

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Tatiana_99

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг с непопулярными взглядами на политику!

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Djahaha

Москва → сходить на мероприятие

Панк концерт "Йорш" 28 октября, суббота, 19:00

Откликнулся 1 участник

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