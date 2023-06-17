О себе

Меня зовут Дарья. Мне 34. По гороскопу Дева, по образованию инженер,по жизни пиратка:)

Люблю общаться,знакомится. По характеру больше экстраверт.

Интересы: рок музыка, концерты,видеоигры, психология,политика, конспирология:)

Люблю людей с нестандартным свободным мышлением,креативных,с хорошим чувством юмора:)

Открыта к знакомствам с адекватными людьми:)

Особенно буду рада пообщаться с соседями:)

м. Лианозово,м. Селигерская,м. Алтуфьево