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Москва
Москва
Профиль пользователя Mary86
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать
Не нравится:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💩 Шутки про говно🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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