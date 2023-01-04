Москва
Профиль пользователя Nadya_loft

фото пользователя Nadya_loft
фото #2 пользователя Nadya_loft

О себе

По настоящему люблю заниматься фото и видеосъёмкой ❤️

Та самая с которой не будет скучно 😅

Ищу новых подружек,чтобы гулять, ходить в кино и на мероприятия в моём районе 👀

[P.s.:Если пойдёшь со мной гулять,то обязательно получишь бонусом миллион классных фото 🎬]

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Интересная и креативная прогулка со съёмкой от меня 😀🤟🏻

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastushka
Москва → Другое

Прогуляемся?

маленькое фото пользователя AlexandraMirai
Москва → Другое

Погулять (набрать много шагов)

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