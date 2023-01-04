Москва
Профиль пользователя Nadya_loft
О себе
По настоящему люблю заниматься фото и видеосъёмкой ❤️
Та самая с которой не будет скучно 😅
Ищу новых подружек,чтобы гулять, ходить в кино и на мероприятия в моём районе 👀
[P.s.:Если пойдёшь со мной гулять,то обязательно получишь бонусом миллион классных фото 🎬]
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.