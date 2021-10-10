прогуляться, перекусить

От пользователя @Nastushka

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу друга по переписке

Москва → Другое Гулять по Москве, ищу новое окружение

Москва → Другое Прогуляться по центру Москвы

Москва → Другое Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

Москва → Другое Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Москва → Другое Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Москва → Другое Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

Москва → Другое Пообщаться, может и найти свою половинку

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

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