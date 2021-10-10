Москва
Прогуляемся?
прогуляться, перекусить
От пользователя @Nastushka
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Пообщаться, может и найти свою половинку
Москва → Другое
Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах
Москва → Другое
Потестить групповые чаты
Москва → Другое
Пообщаемся)
Москва → Другое
Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать
Москва → Другое
Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)
Москва → Другое
Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)
Москва → Другое
Погулять в парке, пофотографировать и порисовать
Москва → Другое
Прогуляться по центру Москвы
Москва → Другое
Гулять по Москве, ищу новое окружение
Москва → Другое
Общения дружба
Москва → Другое
Ищу друга по переписке
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!