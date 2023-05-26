Москва
Профиль пользователя Dushulua
О себе
Привет! Меня зовут Даша, мне 20 лет, я получаю бакалавр по специальности Средовой дизайн, люблю путешествовать, читать, слушать музыку и подкасты. Занимаюсь саморазвитием, хочу найти людей, близких по духу 🤍
Профиль обновлён 6 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Общения простое
Сходить на standup
Прогуляться
Прогуляемся?
Можно устроить пикник или что-то подобное, просто active отдых
Интересная и креативная прогулка со съёмкой от меня 😀🤟🏻
Прогуляться
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