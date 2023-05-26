Привет! Меня зовут Даша, мне 20 лет, я получаю бакалавр по специальности Средовой дизайн, люблю путешествовать, читать, слушать музыку и подкасты. Занимаюсь саморазвитием, хочу найти людей, близких по духу 🤍

Профиль обновлён 6 апреля 2023 г.

📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор

📺 Политика ✝️ Религия

Москва → собрать компанию Ищу подружку в Москве для общения и прогулок по центру города

Москва → Другое Интересная и креативная прогулка со съёмкой от меня 😀🤟🏻

Москва → Другое Можно устроить пикник или что-то подобное, просто active отдых

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.