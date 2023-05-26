учусь, работаю, в свободное время очень скучно сидеть дома

Профиль обновлён 8 апреля 2023 г.

Москва → прогуляться, перекусить Выпить в компании завтра у меня (08.04)

Москва → Другое Я хочу сходить в океанариум

Москва → Другое Я хочу пойти погулять с кем нибудь интересным

Москва → Другое Весело провести время и познакомиться)

Москва → Другое Предлагаю пойти в парк на пикник 🧺

Москва → Другое Интересная и креативная прогулка со съёмкой от меня 😀🤟🏻

Москва → Другое Можно устроить пикник или что-то подобное, просто active отдых

Москва → Другое Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

Москва → Другое Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?

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