Москва
Профиль пользователя mww.llx
О себе
учусь, работаю, в свободное время очень скучно сидеть дома
Профиль обновлён 8 апреля 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу подругу/друга для ежедневного общения
Москва → Другое
Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?
Москва → Другое
Ищу девушек, увлекающихся психологией
Москва → Другое
Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷
Москва → Другое
Прогуляемся?
Москва → Другое
прогуляться по мск)
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Можно устроить пикник или что-то подобное, просто active отдых
Москва → Другое
Интересная и креативная прогулка со съёмкой от меня 😀🤟🏻
Москва → Другое
Предлагаю пойти в парк на пикник 🧺
Москва → Другое
Погулять по парку, выпить кофе
Москва → Другое
Весело провести время и познакомиться)
Москва → Другое
Погулять,пообщаться
Москва → Другое
Погулять, пофотаться📸, выпить кофе
Москва → Другое
Погулять с собаками
Москва → Другое
Я хочу пойти погулять с кем нибудь интересным
Москва → Другое
Я хочу сходить в океанариум
Москва → Другое
Хочу пойти в клуб потанцевать
Москва → Другое
Выпить, расслабиться
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