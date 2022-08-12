Москва
Погулять (набрать много шагов)
прогуляться, перекусить
Можем прогуляться в парке или по улочкам Москвы. Люблю быструю ходьбу
От пользователя @AlexandraMirai
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