Москва
Погулять (набрать много шагов)

фото пользователя AlexandraMirai
прогуляться, перекусить

Можем прогуляться в парке или по улочкам Москвы. Люблю быструю ходьбу

От пользователя @AlexandraMirai

3 участника
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