Можем прогуляться в парке или по улочкам Москвы. Люблю быструю ходьбу

От пользователя @AlexandraMirai

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Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

Москва → Другое Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое потусить, весело провести время

Москва → Другое Погулять по городу, пообщаться

Москва → Другое Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

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