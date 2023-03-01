Москва
Профиль пользователя jusless

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О себе

Люблю гулять, катаюсь на борде и роликах. Играю в кс, дбд и другие игры 👾
Ищу новых подруг, друзей, новую компанию, чтобы можно было вместе проводить время, болтать обо всем)

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → другое

Поиграем в кс или другие игры 👺

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по городу, вкусно покушать 🍭

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tatiana46775
Москва → Другое

Погулять, пообщаться с новыми людьми

маленькое фото пользователя terra_incognita
Москва → Другое

Прогуляться по центру Москвы

маленькое фото пользователя love_sea
Москва → Другое

Погулять, круто провести время

маленькое фото пользователя Vlaaadaaa
Москва → Другое

Почиллить в дискорде и поиграть Jackbox

маленькое фото пользователя Polik
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя AlexandraMirai
Москва → Другое

Погулять (набрать много шагов)

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