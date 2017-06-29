Москва
Профиль пользователя a_mint
О себе
Учусь в МГТУ Баумана, веду праздники
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу подруг)
Москва → Другое
Погулять, пообщаться с новыми людьми
Москва → Другое
Женская тусовка
Москва → Другое
Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень
Москва → Другое
Погулять по городу, пообщаться
Москва → Другое
Можно устроить пикник или что-то подобное, просто active отдых
Москва → Другое
Прогуляться)
Москва → Другое
Интересная и креативная прогулка со съёмкой от меня 😀🤟🏻
Москва → Другое
Общение и прогулки
Москва → Другое
Я хочу подружиться
Москва → Другое
Прогуляться в парке
Москва → Другое
Гулять, общаться
Москва → Другое
Предлагаю пойти в парк на пикник 🧺
Москва → Другое
Погулять, поболтать, классно провести время 🌟💫
Москва → Другое
Пообщаемся?
Москва → Другое
Погулять (набрать много шагов)
Москва → Другое
Ищу подружку в Москве для общения и прогулок по центру города
Москва → Другое
Погулять, пообщаться и пофототкаться
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