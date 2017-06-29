Москва
Профиль пользователя a_mint

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О себе

Учусь в МГТУ Баумана, веду праздники

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ходить на выставки

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Straight
Москва → Другое

Ищу подруг)

маленькое фото пользователя Tatiana46775
Москва → Другое

Погулять, пообщаться с новыми людьми

маленькое фото пользователя cartoshki.m
Москва → Другое

Женская тусовка

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень

маленькое фото пользователя Ralina
Москва → Другое

Погулять по городу, пообщаться

маленькое фото пользователя Alinochka
Москва → Другое

Можно устроить пикник или что-то подобное, просто active отдых

маленькое фото пользователя Llera
Москва → Другое

Прогуляться)

маленькое фото пользователя Nadya_loft
Москва → Другое

Интересная и креативная прогулка со съёмкой от меня 😀🤟🏻

маленькое фото пользователя MammyJussy
Москва → Другое

Общение и прогулки

маленькое фото пользователя Goga
Москва → Другое

Я хочу подружиться

маленькое фото пользователя Dasha_Goranova
Москва → Другое

Прогуляться в парке

маленькое фото пользователя Mmmm
Москва → Другое

Гулять, общаться

маленькое фото пользователя kerakesha
Москва → Другое

Предлагаю пойти в парк на пикник 🧺

маленькое фото пользователя ketrina
Москва → Другое

Погулять, поболтать, классно провести время 🌟💫

маленькое фото пользователя is.ap
Москва → Другое

Пообщаемся?

маленькое фото пользователя AlexandraMirai
Москва → Другое

Погулять (набрать много шагов)

маленькое фото пользователя Dushulua
Москва → Другое

Ищу подружку в Москве для общения и прогулок по центру города

маленькое фото пользователя Natalya
Москва → Другое

Погулять, пообщаться и пофототкаться

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