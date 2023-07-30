За душевное и открытое общение 😊

Привет, я Маша! Врач-ординатор, которому катастрофически не хватает общения) очень ищу друзей и подруг с которыми можно посмеяться и погрустить, покидать друг другу мемы, посоветовать фильмы и сериалы!Хочу расширить свой кругозор, посещать мастер классы, интересные и красивые места, фотографироваться, гулять, общаться на различные темы! 🎉

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