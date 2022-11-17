Москва
Профиль пользователя Sakunikki
О себе
Психолог-консультант
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 🚶♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
Москва → Другое
Знакомство для дружбы
Новороссийск → Другое
Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊
Москва → Другое
Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение
Москва → Другое
Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️
Москва → Другое
Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.
Москва → Другое
Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться
Москва → Другое
В идеале найти новых друзей и приятное общение)
Москва → Другое
Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подруг) 💅🏻
Королев → Другое
Пообщаться о жизни
Москва → Другое
создать чат для блогеров
Москва → Другое
Ищу новые знакомства и подруг
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