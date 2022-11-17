Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

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Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Москва → Другое В идеале найти новых друзей и приятное общение)

Москва → Другое Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

Москва → Другое Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Новороссийск → Другое Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

Санкт-Петербург → Другое Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.