Москва
Профиль пользователя Sakunikki

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О себе

Психолог-консультант

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Я учусь делать расклады МАК карт, хочу попрактиковаться))

Москва → пообщаться

Психологическая консультация за отзыв))

Москва → пообщаться

Психологическая консультация онлайн за отзыв

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → Другое

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

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Москва → Другое

Знакомство для дружбы

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Новороссийск → Другое

Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

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Москва → Другое

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое

Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️

маленькое фото пользователя Ju.Gi
Москва → Другое

Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

маленькое фото пользователя HellenM
Москва → Другое

В идеале найти новых друзей и приятное общение)

маленькое фото пользователя Aira_S
Москва → Другое

Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

маленькое фото пользователя anastasia2606
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подруг) 💅🏻

маленькое фото пользователя Julia_Juli
Королев → Другое

Пообщаться о жизни

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Москва → Другое

Ищу новые знакомства и подруг

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