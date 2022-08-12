Москва

Профиль пользователя Vlada21

О себе Занимаюсь музыкой: пою играю на муз инструментах

Обожаю к-поп

Люблю фотографироваться и монтировать видео

Иногда играю к компьютерные игры

Обожаю обсуждать что-то под винишко 🍷

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

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