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Москва
Профиль пользователя Vlada21

фото пользователя Vlada21

О себе

Занимаюсь музыкой: пою играю на муз инструментах
Обожаю к-поп
Люблю фотографироваться и монтировать видео
Иногда играю к компьютерные игры
Обожаю обсуждать что-то под винишко 🍷

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погнали гулять, кушать и фоткаться

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Откликнулись 2 участника
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