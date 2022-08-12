⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Занимаюсь музыкой: пою играю на муз инструментах
Москва
Профиль пользователя Vlada21
О себе
Занимаюсь музыкой: пою играю на муз инструментах
Обожаю к-поп
Люблю фотографироваться и монтировать видео
Иногда играю к компьютерные игры
Обожаю обсуждать что-то под винишко 🍷
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться
События пользователя
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам