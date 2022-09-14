Москва
Профиль пользователя Flint

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О себе

Общение Дружба Знакомства
Активный отдых
Прогулки по паркам
Алкогольные походы

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Гулять Перово Новогиреево

Москва → собрать компанию

Выходные . Совместный отдых.

Москва → пообщаться

Поделитесь музыкой что вас побуждает к действиям ребят

Участие в других событиях

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Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

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Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

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Сегодня ДР, кто составит компанию сходить куда-нибудь? 👉👈

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Велопрогулка в Мещерском парке

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