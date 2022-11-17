Всем привет! Ищу друзей для совместного времяпрепровождения: походы в кафе, рестораны, кино, прогулки в парке и тд., для общения просто в переписке. Мои увлечения: занимаюсь спортом для поддержания физической формы, люблю сериалы, фильмы, нравится тема психологии, зависать на ютубе, узнавать что-то новое, мне нравится курить кальян(этот пункт пишу для тех, кому важно знать о вредных привычках),в общем ничего необычного, ребят). Я доброжелательный и общительный человек, буду рада знакомству!

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес

✝️ Религия ☣️ Токсичность 📺 Политика

Москва → прогуляться, перекусить Девочки, кто хочет сходить в кальянную, покурить, поболтать ни о чем?)

Москва → прогуляться, перекусить Сходить в кальянную, кафе или ресторан, поболтать ни о чем )

Москва → Другое Предлагаю прогуляться в парке или посидеть на летней веранде😀🌞✌

Москва → Другое найти подругу, с которой сможем общаться обо всем

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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