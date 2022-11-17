Москва
Профиль пользователя Viktoria_v
О себе
Всем привет! Ищу друзей для совместного времяпрепровождения: походы в кафе, рестораны, кино, прогулки в парке и тд., для общения просто в переписке. Мои увлечения: занимаюсь спортом для поддержания физической формы, люблю сериалы, фильмы, нравится тема психологии, зависать на ютубе, узнавать что-то новое, мне нравится курить кальян(этот пункт пишу для тех, кому важно знать о вредных привычках),в общем ничего необычного, ребят). Я доброжелательный и общительный человек, буду рада знакомству!
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Знакомство для дружбы
Сходить в ресторан
Сходить в кальянную, кафе или ресторан, поболтать ни о чем )
Пройтись по магазинам
Девочки, кто хочет сходить в кальянную, покурить, поболтать ни о чем?)
Участие в других событиях
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