Москва
Профиль пользователя Tellim
О себе
Мне 36 лет. Люблю рок, фолк и музыку 80хх. Играю на гитаре и укулеле.
От скуки в карантин начала варить пиво)
Обожаю играть в настолки, ходить на квесты.
Не откажусь провести время в уютном спокойном баре или просто погулять.
Много путешествую, стараюсь больше бывать на природе, например с палатками.
Веселая, общительная, могу поддержать много интересных тем.
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Кого добавить в уютную и адекватную беседу
Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться
Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия
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