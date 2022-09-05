Москва
Профиль пользователя Tellim

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О себе

Мне 36 лет. Люблю рок, фолк и музыку 80хх. Играю на гитаре и укулеле.
От скуки в карантин начала варить пиво)
Обожаю играть в настолки, ходить на квесты.
Не откажусь провести время в уютном спокойном баре или просто погулять.
Много путешествую, стараюсь больше бывать на природе, например с палатками.
Веселая, общительная, могу поддержать много интересных тем.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Москва → собрать компанию

Хочу собрать компанию для настольных игр

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться о жизни и мечтах

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в бар крафтового пива

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое

Кого добавить в уютную и адекватную беседу

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

маленькое фото пользователя Caterina
Москва → Другое

Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия

маленькое фото пользователя Mechta431
Москва → Другое

Ищу людей, с которыми можно пообщаться на разные темы

маленькое фото пользователя alsvechina
Москва → Другое

очень хочу сходить попеть в караоке!

маленькое фото пользователя Yana_arkh
Москва → Другое

Новые интересные знакомства, компания, мероприятия 🎉

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Приглашаем к нам в компанию 🤗 Добавляйся в наш чат 🥰

маленькое фото пользователя CrazyCorn
Москва → Другое

Хочется собрать компанию

маленькое фото пользователя dianchik
Москва → Другое

Большой компанией в Хачапури и вино!❤️

маленькое фото пользователя Irinalur
Ярославль → Другое

Кому нравится путешествовать, смотреть крутые фильмы?))

маленькое фото пользователя Kit8
Калининград → Другое

Кто ты из сериала Друзья? Я - гибрид Рейчел и Фиби

маленькое фото пользователя Stan_Rolk
Москва → Другое

Тур по активностям. Знакомства для дружбы)

маленькое фото пользователя theprogrammist
Москва → Другое

Прогуляться по городу, потренькать на гитарке попеть вместе

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