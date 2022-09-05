Мне 36 лет. Люблю рок, фолк и музыку 80хх. Играю на гитаре и укулеле. От скуки в карантин начала варить пиво) Обожаю играть в настолки, ходить на квесты. Не откажусь провести время в уютном спокойном баре или просто погулять. Много путешествую, стараюсь больше бывать на природе, например с палатками. Веселая, общительная, могу поддержать много интересных тем.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

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