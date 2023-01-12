Люблю общаться по душам, особенно рассуждать по психологию или же просто делиться опытом. Нравится спорт или же просто прогулки, особенно на природе. Буду рада общению

Профиль обновлён 20 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🎸 Концерт / фестиваль 🍴 Кафе / ресторан 🍿 Сходить в кино 💬 Пообщаться онлайн

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.