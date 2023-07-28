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Москва
Москва
Профиль пользователя zamotanya
О себе
Люблю походы, рыбалку, театр, камерные барные посиделки, настолки, совместную готовку с танцами на кухне, гуляния по городу. Свожу в классные бани, на арт-терапию и покажу красивости в СВАО.
Была в сети пару дней назад
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм
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