Москва

Профиль пользователя zamotanya

О себе Люблю походы, рыбалку, театр, камерные барные посиделки, настолки, совместную готовку с танцами на кухне, гуляния по городу. Свожу в классные бани, на арт-терапию и покажу красивости в СВАО.

Была в сети пару дней назад Пообщалась с более чем 10 пользователями

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