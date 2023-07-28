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Москва
Профиль пользователя zamotanya

фото пользователя zamotanya

О себе

Люблю походы, рыбалку, театр, камерные барные посиделки, настолки, совместную готовку с танцами на кухне, гуляния по городу. Свожу в классные бани, на арт-терапию и покажу красивости в СВАО.

Была в сети пару дней назад

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

✝️ Религия🏢 Работа🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность

События пользователя

Воронеж → прогуляться, перекусить

На Кудыкину гору в 13:00

маленькое фото пользователя Arki
Откликнулся 1 участник

Москва → прогуляться, перекусить

Бразильский карнавал в Измайлово 15:30

маленькое фото пользователя VOLNA
Откликнулся 1 участник

Москва → прогуляться, перекусить

Фолк-фест Дубовик 2-4 июня Пирогово(Мытищи)

Москва → прогуляться, перекусить

Байдарки на 2 часа в Архангельское

маленькое фото пользователя Mary14
маленькое фото пользователя pigalica
Откликнулись 2 участника

Москва → прогуляться, перекусить

Summerstage на Дубровке, концерты всё лето

маленькое фото пользователя Macho_Hot
маленькое фото пользователя Milka_Moscow
Откликнулись 2 участника

Москва → прогуляться, перекусить

Фестиваль национальных пород лошадей на ВДНХ 16:00-19:00

маленькое фото пользователя AleksBlack
маленькое фото пользователя Macho_Hot
Откликнулись 2 участника

Москва → прогуляться, перекусить

Есть один free билет на стендап сегодня в 21.30 м.Новокузнецкая

маленькое фото пользователя Iri_mas
Откликнулся 1 участник

Москва → прогуляться, перекусить

Устроить пикник в Ростокино

маленькое фото пользователя Rambo356
маленькое фото пользователя Elenka_200
маленькое фото пользователя DimitriiJS
маленькое фото пользователя Olesya_Garanina
Откликнулись 4 участника

Москва → прогуляться, перекусить

Summer sound концерты на дизайн-заводе (Zoloto, Feduk, Сироткин)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 357 участников

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулось 145 участников

маленькое фото пользователя Tanushka

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компанию и друзей 33+

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Oxana_R

Москва → прогуляться, перекусить

Съездить на фестиваль крафтового пива

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Kiskate

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять. Может покажешь мне свое любимое место?

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Sveta123

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по центру, или покататься на самокатах

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Alextog

Москва → сходить на мероприятие

Хочу пойти на концерт Radio Tapok 28.07.23, ищу компанию

Откликнулись 2 участника

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