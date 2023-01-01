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Москва
Работаю на работе пять дней в неделю.
Москва
Профиль пользователя Yulia2106
О себе
Работаю на работе пять дней в неделю.
Хожу в зал, подрабатываю репетитором математики. Люблю ходить в музеи и выставки, особенно научной тематики. Смотрю комедийные сериалы и фильмы, читаю научно-популярную литературу, из художественного - иногда перечитываю "Дом в котором".
Живу в Щербинке, ищу подруг поближе к дому, для спонтанных прогулок и болтовни на районе, можем ходить к друг другу в гости)
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать
Участие в других событиях
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