О себе

Работаю на работе пять дней в неделю.

Хожу в зал, подрабатываю репетитором математики. Люблю ходить в музеи и выставки, особенно научной тематики. Смотрю комедийные сериалы и фильмы, читаю научно-популярную литературу, из художественного - иногда перечитываю "Дом в котором".

Живу в Щербинке, ищу подруг поближе к дому, для спонтанных прогулок и болтовни на районе, можем ходить к друг другу в гости)