Москва
Профиль пользователя Alina13
О себе
Алина, 22
Художник-портретист🎨 Юрист по образованию, иллюстратор по духу🌷
Интересуюсь психологией. Меломан, но базово люблю зарубежную ретро-музыку, занимаюсь вокалом. Обожаю птиц! Люблю хорошее кино и с удовольствием обсужу скрытые смыслы и тайные послания, оставленные великими режиссерами)
В прошлом трудоголик, и до сих пор люблю продумывать проекты стартапов, а потом воплощать их в жизнь.
Интересов много, открыта для нового🔥
Люблю живое общение, поэтому ищу компаньонок и приятельниц для хорошего времяпрепровождения в Москве! Прогулки, совместные выходы в свет - я только за)
Буду рада если сложится общение и мы найдем общий язык😊
Профиль обновлён 24 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Сходить на стендап, выставку, послушать джаз
Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок
Погулять по Екатерининскому парку
Ищу подруг для общения и совместного досуга😊
ищу подругу!
Прогуляться по Арбату
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