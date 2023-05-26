Алина, 22 Художник-портретист🎨 Юрист по образованию, иллюстратор по духу🌷 Интересуюсь психологией. Меломан, но базово люблю зарубежную ретро-музыку, занимаюсь вокалом. Обожаю птиц! Люблю хорошее кино и с удовольствием обсужу скрытые смыслы и тайные послания, оставленные великими режиссерами) В прошлом трудоголик, и до сих пор люблю продумывать проекты стартапов, а потом воплощать их в жизнь. Интересов много, открыта для нового🔥 Люблю живое общение, поэтому ищу компаньонок и приятельниц для хорошего времяпрепровождения в Москве! Прогулки, совместные выходы в свет - я только за) Буду рада если сложится общение и мы найдем общий язык😊

Профиль обновлён 24 июня 2023 г.

💰 Бизнес 🏢 Работа ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

☣️ Токсичность

Москва → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

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