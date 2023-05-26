Москва
Профиль пользователя Alina13

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О себе

Алина, 22

Художник-портретист🎨 Юрист по образованию, иллюстратор по духу🌷

Интересуюсь психологией. Меломан, но базово люблю зарубежную ретро-музыку, занимаюсь вокалом. Обожаю птиц! Люблю хорошее кино и с удовольствием обсужу скрытые смыслы и тайные послания, оставленные великими режиссерами)

В прошлом трудоголик, и до сих пор люблю продумывать проекты стартапов, а потом воплощать их в жизнь.

Интересов много, открыта для нового🔥

Люблю живое общение, поэтому ищу компаньонок и приятельниц для хорошего времяпрепровождения в Москве! Прогулки, совместные выходы в свет - я только за)

Буду рада если сложится общение и мы найдем общий язык😊

Профиль обновлён 24 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 🏢 Работа ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компаньонок/подруг🌷

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компаньонок/подруг🌷

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Albina_bina
Москва → Другое

Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

маленькое фото пользователя pie_lina
Москва → Другое

Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

маленькое фото пользователя Vita_Victoria
Москва → Другое

Погулять по Екатерининскому парку

маленькое фото пользователя Verushka
Москва → Другое

Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

маленькое фото пользователя Ovsyanka
Москва → Другое

ищу подругу!

маленькое фото пользователя Maharaji
Москва → Другое

Прогуляться по Арбату

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