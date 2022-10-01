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Дербент
Профиль пользователя Romchik_005

фото пользователя Romchik_005

О себе

Меня зовут Роман я с Дагестана, хотелось бы найти друзей адекватных , общительных, с чувством юмора… Рад буду знакомству

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🎮 Видеоигры

События пользователя

Дербент → прогуляться, перекусить

Собрать компанию

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vuvu

Москва → прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Откликнулся 41 участник

маленькое фото пользователя Al.se.sh

Москва → прогуляться, перекусить

Найти красивые места 😇

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Iloveocean

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Москве. Приятные дружеские беседы

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Ari_enla21

Дербент → прогуляться, перекусить

Прогуляться

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Vlada21

Москва → прогуляться, перекусить

Погнали гулять, кушать и фоткаться

Откликнулись 2 участника

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