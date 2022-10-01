Дербент

Профиль пользователя Romchik_005

О себе Меня зовут Роман я с Дагестана, хотелось бы найти друзей адекватных , общительных, с чувством юмора… Рад буду знакомству

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

Другие пользователи из города Дербент