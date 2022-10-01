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Дербент
Дербент
Профиль пользователя Romchik_005
О себе
Меня зовут Роман я с Дагестана, хотелось бы найти друзей адекватных , общительных, с чувством юмора… Рад буду знакомству
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🎮 Видеоигры
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