Москва
Профиль пользователя MaryGr
О себе
Начинаю вязнуть в рутине работа дом-буду рада любой интересной деятельности на выходных
Обожаю настольные игры причем любого вида и на подумать и на потупить под алкоголем -к алкоголю к слову отношусь абсолютно нормально если есть повод могу пропустить коктельчика два три в пару с кальяном ( но кальяны люблю ооочень лёгкие как облако можно даже просто чайный лист, от крепких улетаю сразу на другую планету и сасочц потом надолго будет подпорчено )
Любительница обсудить отношения психологию поболтать по душам да наверное общая тема всегда найдет свое применение
Неравнодушна к просмотру сериалов фильмов и прочее , люблю смотреть стендап
По профессии я косметолог обожаю давить прыщи там где надо и не надо в любое время подходящее и не подходящее
Есть хобби -рисование (был опыт даже в росписи стен )
На данный момент в музыке подсела на инстасамку на её эпатажность и дерзость люблю ходить на её концерты
Была в сети вчера
Пообщалась с более чем 30 пользователями
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