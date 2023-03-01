О себе

Начинаю вязнуть в рутине работа дом-буду рада любой интересной деятельности на выходных

Обожаю настольные игры причем любого вида и на подумать и на потупить под алкоголем -к алкоголю к слову отношусь абсолютно нормально если есть повод могу пропустить коктельчика два три в пару с кальяном ( но кальяны люблю ооочень лёгкие как облако можно даже просто чайный лист, от крепких улетаю сразу на другую планету и сасочц потом надолго будет подпорчено )

Любительница обсудить отношения психологию поболтать по душам да наверное общая тема всегда найдет свое применение

Неравнодушна к просмотру сериалов фильмов и прочее , люблю смотреть стендап

По профессии я косметолог обожаю давить прыщи там где надо и не надо в любое время подходящее и не подходящее

Есть хобби -рисование (был опыт даже в росписи стен )

На данный момент в музыке подсела на инстасамку на её эпатажность и дерзость люблю ходить на её концерты