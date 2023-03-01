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Москва
Профиль пользователя MaryGr

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О себе

Начинаю вязнуть в рутине работа дом-буду рада любой интересной деятельности на выходных
Обожаю настольные игры причем любого вида и на подумать и на потупить под алкоголем -к алкоголю к слову отношусь абсолютно нормально если есть повод могу пропустить коктельчика два три в пару с кальяном ( но кальяны люблю ооочень лёгкие как облако можно даже просто чайный лист, от крепких улетаю сразу на другую планету и сасочц потом надолго будет подпорчено )
Любительница обсудить отношения психологию поболтать по душам да наверное общая тема всегда найдет свое применение
Неравнодушна к просмотру сериалов фильмов и прочее , люблю смотреть стендап
По профессии я косметолог обожаю давить прыщи там где надо и не надо в любое время подходящее и не подходящее
Есть хобби -рисование (был опыт даже в росписи стен )
На данный момент в музыке подсела на инстасамку на её эпатажность и дерзость люблю ходить на её концерты

Была в сети вчера

Пообщалась с более чем 30 пользователями

Общаюсь на темы:

💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры💨 Кальян💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

✝️ Религия🪐 Астрология / таро📺 Политика🐈 Домашние животные☣️ Токсичность🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Кто со мной на инстасамку в Депо три вокзала?🎤🎉

маленькое фото пользователя Ivan911
Откликнулся 1 участник

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кальянную поиграть в настолки

маленькое фото пользователя olinapivo
маленькое фото пользователя Ledi_MD
маленькое фото пользователя Alinka2706
маленькое фото пользователя Anastasia.Safi
Откликнулись 4 участника

Москва → прогуляться, перекусить

Настольные игры

маленькое фото пользователя Artem_kras
маленькое фото пользователя Max_S
маленькое фото пользователя Eldurano
маленькое фото пользователя Katimat
маленькое фото пользователя Alinka_451
маленькое фото пользователя Black_gold
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маленькое фото пользователя FreeLight
Откликнулось 16 участников

Москва → пообщаться

Хобби и увлечения

Москва → пообщаться

💸Вы выиграли в лотерею 10 миллионов. Куда их потратите ?💸

маленькое фото пользователя Nikolay
маленькое фото пользователя PANDA_P
Откликнулись 2 участника

Москва → пообщаться

У меня скоро день рождения) Подскажите где отметить классно?

Москва → пообщаться

Переезд в другой город

маленькое фото пользователя Pancha
маленькое фото пользователя Black_gold
маленькое фото пользователя Maks3361
маленькое фото пользователя Sterva43
маленькое фото пользователя Ivan911
Откликнулось 5 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 285 участников

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 136 участников

маленькое фото пользователя OIEUEUE

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Откликнулось 108 участников

маленькое фото пользователя L_pub

Москва → пообщаться

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Откликнулось 95 участников

маленькое фото пользователя Millie

Москва → пообщаться

Кто знает достойную замену тиндера?

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя anas.tasia

Москва → прогуляться, перекусить

создаю женское community, в котором будем обсуждать все

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя Stark

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в настолки

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя elli_grf

Москва → собрать компанию

Создаю женское community с оффлайн встречами!

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Katya22

Москва → собрать компанию

Беседка-чатик со сходками и двежем

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Nik1

Москва → прогуляться, перекусить

Только в выходные

Откликнулось 11 участников

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Москва → пообщаться

Психологическая консультация бесплатно)

Откликнулось 10 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Посещение выставки, страшных квестов, квизов, поиграть в настолки

Откликнулось 9 участников

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Поиграть в настолки

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Какой твой любимый интересный факт?

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Отмечаем Хеллоуин в компании с костюмами! 🎃

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Найти компанию для отпуска в ноябре

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Сходить в бассейн Акватория ЗИЛ.

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