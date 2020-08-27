Меня зовут Катя, мне 25 лет. Я увлекаюсь лошадьми, люблю конные прогулки, дачу, посещение интересных мероприятий, путешествия. Нравятся поездки на машине, сама вожу машину

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн 🎭 Театр

🍷 Алкоголь 💨 Кальян

Москва → Другое Ищу новых подруг, с которыми можно поболтать на любые темы

Москва → Другое Обсудить, где самые интересные места в Москве для культуры, еды,...

Москва → Другое Ищу подруг для отдыха в Турции

Москва → Другое Прогуляться, перекусить и просто хорошо провести время)

Санкт-Петербург → Другое Ищу новых подруг и друзей и интересного общения

Москва → Другое Добрый день! Хочу найти друзей. Увлекаюсь психологией и духовностью.

Москва → Другое Идём со мной на джаз, на крышу!!

Москва → Другое Как кто проводит лето?)

Москва → Другое Творческий человек, ищу компанию для общения

Москва → Другое Чтобы было интересно

Москва → Другое Пойти погулять, сходить в бар. Поплавать на сапборде. Найди подругу🤗

Москва → Другое Познакомиться с новыми людьми, пообщаться, а после прогуляться ☺️

Москва → Другое Только для девушек

Москва → Другое Просто поболтать) на любые темы эзотерики

Москва → Другое С радостью поболтаю о вашей любимой музыке

Москва → Другое Сходим на любые мероприятия, прогулки и шоппинг

Москва → Другое В хороший ресторан в центре. Пообщаться, вкусно покушать

Москва → Другое Ищу людей, с которыми можно пообщаться на разные темы

Москва → Другое Мини-путешествие одного дня по области

Москва → Другое Хочу найти хороших друзей ,для общения и поддержки друг друга 🩵

Санкт-Петербург → Другое просто хочу с кем то поговорить)

Москва → Другое Классных, интересных людей для всего! ☀️

Ставрополь → Другое Ты можешь: 1) написать мне о проблемах; 2) задать вопрос;

Москва → Другое За любое общение и дружбу!🙂

Москва → Другое Беседа для общения и встречи в реале.

Москва → Другое Ищу подругу , переехала много работала где искать подруг не знаю )

Москва → Другое Буду рада новым знакомствам для совместных вылозок и путешествий

Москва → Другое Просто и обо всем и прямо сейчас , велкоме🙃

Москва → Другое Встретиться в парке или в центре, прогуляться и поболтать.

Москва → Другое Ищу подруг, можно попить чай, покататься на велосипеде

Москва → Другое Найти интересных и близких по духу людей 🫶🏻

Москва → Другое Общение с интересными людьми на самые разные темы.

Москва → Другое Знакомство для дружбы или отношений

Москва → Другое Погулять на природе, сходить в кафе, в кино или на выставку

Москва → Другое Что для вас значит быть Другом?

Москва → Другое На выставку, в парк

Москва → Другое Ищу подругу или друга)) гулять по Москве, в свободное для обоих время)

Москва → Другое Английский разговорный клуб и пикник в Парке Горького

Москва → Другое Предлагаю прогуляться в парке или посидеть на летней веранде😀🌞✌

Москва → Другое Просто поболтать) а если получится то стать лучшими друзьями

Москва → Другое найти подругу, с которой сможем общаться обо всем

Москва → Другое сапы в сб или вскр

Москва → Другое Хочу найти подруг, с которыми будем классно проводить время👯

Москва → Другое Хочу найти друзей и просто классно проводить время вместе

Москва → Другое Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

Москва → Другое Я в декрете ищу подруг)

Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Москва → Другое Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)

Москва → Другое приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Новороссийск → Другое Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

Москва → Другое Я за душевные разговорчики

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

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Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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