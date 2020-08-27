Москва
Профиль пользователя katrin123
О себе
Меня зовут Катя, мне 25 лет. Я увлекаюсь лошадьми, люблю конные прогулки, дачу, посещение интересных мероприятий, путешествия. Нравятся поездки на машине, сама вожу машину
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Простое, легкое общение 🤗
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Найти подруг!
Найти подругу
Найти подругу🙃
Я за душевные разговорчики
Знакомство для дружбы
Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊
Найти новые знакомства, подружиться
Познакомиться с классными людьми :)
Ищу подруг 🙋🏼♀️
Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение
Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )
Расширить круг друзей 🤗
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни
создать женское комьюнити!
Найти подружек
Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.
Хотелось бы найти классных подружек
приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы
Найти подружаню
Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)
Составлю любую компанию
Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми
Обзавестись новыми знакомствами
Я в декрете ищу подруг)
поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)
Завести близких друзей✨
Рада новым знакомствам
Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊
Интеллектуальных и творческих разговоров
Обсудить историю из жизни
Ищу новые знакомства, легкое общение. Можно вместе сходить куда-нибудь
Девочки, пишите))
Ищу подруг✨
Найти красивые места 😇
Хочу найти друзей и просто классно проводить время вместе
Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)
Хочу найти подруг, с которыми будем классно проводить время👯
сапы в сб или вскр
Поговорить о чём угодно🙃
Ищу подругу 👩🏽🦱👩🏼🦳👧🏻
найти подругу, с которой сможем общаться обо всем
Хочу найти хорошую подругу в Москве)
Просто поболтать) а если получится то стать лучшими друзьями
буду рада каждому твоему сообщению🤍
Общение, схожие интересы
Предлагаю прогуляться в парке или посидеть на летней веранде😀🌞✌
Английский разговорный клуб и пикник в Парке Горького
Найти подруг
прогуляться по центру, поболтать
Встретиться, погулять в центре
Общение ради настроения)
Ищу подругу или друга)) гулять по Москве, в свободное для обоих время)
Поговорим обо всем🌼🌼🌼
Прогуляться по Москве, пообщаться)
На выставку, в парк
Ищу подругу
Приглашаю в книжный клуб!
Ищу подругу/подруг 🫶🏻
Пообщаться на интересные темы
Пишите, если хотите пообщаться
Что для вас значит быть Другом?
Ищу новые знакомства и подруг
Погулять на природе, сходить в кафе, в кино или на выставку
Хочу найти подругу
Прогуляться в центре
Знакомство для дружбы или отношений
В поиске собеседника
Ищу хорошую подругу 27+♣️
Ищу лучшую подругу ❤️Найдись )
Общение с интересными людьми на самые разные темы.
Хочу найти подругу по инету, надеюсь найдется, эх
Найти интересных и близких по духу людей 🫶🏻
Ищу новый круг знакомств для постоянного общения🍀
Найти подругу
хочу знакомиться с интересными, веселыми людьми🤪
Ищу интересных людей для общения
Хочется пообщаться найти друзей люблю вкусный кофе,прогулка по парку .
Пообщаться, найти подругу
Хочу найти новых подружек (общение в телеграмме)
Простое дружеское общение
найти подругу🫀
Найти подружек
Найти близких по духу людей
Ищу подруг, можно попить чай, покататься на велосипеде
найти подружку/подружек
Встретиться в парке или в центре, прогуляться и поболтать.
Просто и обо всем и прямо сейчас , велкоме🙃
Пообщаться онлайн на разные темы
Прогуляться по городу
😇😇хочу пообщаться 😇
Буду рада новым знакомствам для совместных вылозок и путешествий
Ищу подругу , переехала много работала где искать подруг не знаю )
Ближе к выходным дням появляются лапки?
Беседа для общения и встречи в реале.
Давайте выпьем кофе и пофотографируемся
За любое общение и дружбу!🙂
Полазить по интересным местам
Вместе попить кофе
Ты можешь: 1) написать мне о проблемах; 2) задать вопрос;
Классных, интересных людей для всего! ☀️
Хочу просто пообщаться, возможно подружиться)
Хочу найти единомышленников по духу
просто хочу с кем то поговорить)
Хочу найти хороших друзей ,для общения и поддержки друг друга
Встреча, прогулка (ищу подругу)
Ищу подруг 👠
Прогуляться по центру
Вэлкам общаться сюда)
Ищу подругу 24+
Мини-путешествие одного дня по области
Ищу новые знакомства 😊Парни и девушки
Ищу людей, с которыми можно пообщаться на разные темы
Временно не работаю
В хороший ресторан в центре. Пообщаться, вкусно покушать
хватит сидеть дома! пойдём гулять)
Девочки, пишите, соберем крутую тусовку
Сходим на любые мероприятия, прогулки и шоппинг
Давай поболтаем о чём угодно)
Початиться, познакомиться 🤗
Ищу интересного человека для общения, прогулок.
С радостью поболтаю о вашей любимой музыке
Просто поболтать) на любые темы эзотерики
Только для девушек
Прогуляться с собаками
Погулять по центру Москвы, пофоткаться, поболтать, выпить кофе.
Познакомиться с новыми людьми, пообщаться, а после прогуляться ☺️
Найти интересного собеседника, возможно будущую подругу
Хочешь поболтать?😁
Парки в Мск
Так сказать,мне грустно,ищу дружище)
Ищу подружек
Поболтать, обсуждать любые темы,
Давайте прогуляемся в Москве
Прогуляться, перекусить
Пойти погулять, сходить в бар. Поплавать на сапборде. Найди подругу🤗
Сходить в ресторан
Ищу подругу.
Чтобы было интересно
погулять по мск
Творческий человек, ищу компанию для общения
Подружку 🙏🏼🌝
Прогулка по парку
Хочу найти молодых подруг и друзей
Найти подругу
Как кто проводит лето?)
Идём со мной на джаз, на крышу!!
Прогуляться, перекусить
Ищу подруг)разделить общие интересы и составить приятную компанию
Добрый день! Хочу найти друзей. Увлекаюсь психологией и духовностью.
Найти единомышленников
Ищу новых подруг и друзей и интересного общения
Прогуляться, перекусить и просто хорошо провести время)
Ищу подруг для отдыха в Турции
Обсудить, где самые интересные места в Москве для культуры, еды,...
Ищу новых подруг, с которыми можно поболтать на любые темы
найди единомышленников для путешествий 🤍😌
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.