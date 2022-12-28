Москва
Профиль пользователя ilyapsarev

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О себе

Создатель комьюнити “O.R.D.E.N”
Стань частью нашей большой семьи!
https://t.me/ordencommunity

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью большой семьи😊

Москва → собрать компанию

Вступай в нашу семью❤️

Москва → собрать компанию

Вступай в нашу большую семью❤️

Москва → собрать компанию

Вступай в семью❤️

Москва → собрать компанию

Вступай в семью❤️

Москва → собрать компанию

Вступай в нашу большую семью нас уже 250 человек❤️

Москва → собрать компанию

Вступай в наше комьюнити❤️

Москва → собрать компанию

Собираем большую семью❤️ Читай описание!

Москва → собрать компанию

Собираем большую компанию,нас уже 220 человек😊

Москва → собрать компанию

Вступай в нашу большую семью❤️

Москва → собрать компанию

Вступай в нашу семью❤️

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

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Завести новые знакомства ✨

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Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

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Классно проводить время друг с другом

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Ищу подруг 🙋🏼‍♀️

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Найти подруг🌹и друзей⭐️

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Покурить кальян на набережной у капота 😺

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Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

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что тут надо делать

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Новые знакомства это всегда классно 🙌🏻

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Хочется сходить потанцевать

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