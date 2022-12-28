Москва
Профиль пользователя ilyapsarev
О себе
Создатель комьюнити “O.R.D.E.N”
Стань частью нашей большой семьи!
https://t.me/ordencommunity
Профиль обновлён 13 июля 2023 г.
События пользователя
Москва → прогуляться, перекусить
Стань частью большой семьи😊
Москва → собрать компанию
Вступай в нашу семью❤️
Москва → собрать компанию
Вступай в нашу большую семью❤️
Москва → собрать компанию
Вступай в семью❤️
Москва → собрать компанию
Вступай в семью❤️
Москва → собрать компанию
Вступай в нашу большую семью нас уже 250 человек❤️
Москва → собрать компанию
Вступай в наше комьюнити❤️
Москва → собрать компанию
Собираем большую семью❤️ Читай описание!
Москва → собрать компанию
Собираем большую компанию,нас уже 220 человек😊
Москва → собрать компанию
Вступай в нашу большую семью❤️
Москва → собрать компанию
Вступай в нашу семью❤️
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Москва → Другое
Классно проводить время друг с другом
Москва → Другое
Ищу подруг 🙋🏼♀️
Москва → Другое
Найти подруг🌹и друзей⭐️
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Покурить кальян на набережной у капота 😺
Москва → Другое
Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)
Москва → Другое
что тут надо делать
Москва → Другое
Винишко, прогулки
Москва → Другое
Пару водников?
Москва → Другое
Настольные игры
Москва → Другое
Новые знакомства это всегда классно 🙌🏻
Москва → Другое
Уютно погулять по Москве
Москва → Другое
Хочется сходить потанцевать
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.