Москва
Профиль пользователя Raamzzik
Профиль обновлён 1 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы
События пользователя
Москва → прогуляться, перекусить
Идем в бла бла бар в выходные , кто хочет ?
Москва → прогуляться, перекусить
В выходные собираюсь в бла бла бар , у кого есть желание сходить ?
Москва → прогуляться, перекусить
Я готов на любую авантюру ! Ищу людей по интересам .
Москва → прогуляться, перекусить
Ребят , кто хочет сегодня сгонять в клуб ?
Москва → прогуляться, перекусить
Если погода не подведёт , хотелось бы прогуляться по центру где нибудь
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Москва → Другое
Ищу подруг 🙋🏼♀️
Москва → Другое
Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )
Москва → Другое
подружек бы!
Москва → Другое
Слушаю техно, не сижу на месте 🤪
Москва → Другое
Random 7/7
Москва → Другое
Сделать снепы для портфолио 🥺
Москва → Другое
Развлечемся?)
Москва → Другое
Пойдем потанцуем 🙂
Москва → Другое
Хочу выйти замуж и откусить большой кусок каравая
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