Москва
Профиль пользователя Raamzzik

фото пользователя Raamzzik
фото #2 пользователя Raamzzik

Профиль обновлён 1 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Идем в бла бла бар в выходные , кто хочет ?

Москва → прогуляться, перекусить

В выходные собираюсь в бла бла бар , у кого есть желание сходить ?

Москва → прогуляться, перекусить

Я готов на любую авантюру ! Ищу людей по интересам .

Москва → прогуляться, перекусить

Ребят , кто хочет сегодня сгонять в клуб ?

Москва → прогуляться, перекусить

Если погода не подведёт , хотелось бы прогуляться по центру где нибудь

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

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Москва → Другое

Ищу подруг 🙋🏼‍♀️

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Москва → Другое

Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )

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подружек бы!

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Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

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Сделать снепы для портфолио 🥺

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Хочу выйти замуж и откусить большой кусок каравая

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