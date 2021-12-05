Профиль обновлён 1 августа 2023 г.

💰 Инвестиции / бизнес 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы

Москва → прогуляться, перекусить Если погода не подведёт , хотелось бы прогуляться по центру где нибудь

Москва → прогуляться, перекусить Ребят , кто хочет сегодня сгонять в клуб ?

Москва → прогуляться, перекусить Я готов на любую авантюру ! Ищу людей по интересам .

Москва → прогуляться, перекусить В выходные собираюсь в бла бла бар , у кого есть желание сходить ?

Москва → прогуляться, перекусить Идем в бла бла бар в выходные , кто хочет ?

Москва → Другое Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

Москва → Другое Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

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Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.