Москва
Профиль пользователя Alexander_R
О себе
Люблю путешествия, особенно автомобильные. В идеале - на природу, в леса и горы. Долгий курортный отдых не моё - но денёк-другой можно и почилить :)
Люблю погулять, причём не обязательно в парках или иных местах общественного притяжения - даже спальные районы обладают для меня своей прелестью.
Много читаю, пишу. Сейчас только в прозе. На около-историческую тематику, так что активно Интересуюсь историей.
Мне близка различная социальная деятельность, благотворительность, преподавание.
Из всего списка - пока только преподавал.
Периодически играю в настолки, но не большой их знаток. Моя любовь: УА-3 и Место преступления.
Мечтаю научиться играть на фортепиано и позаниматься вокалом. Может быть походить на курсы актёрского мастерства.
Здесь в поиске друзей и неповерхностного общения. Общения не раз в неделю, состоящего из обмена мемами.
Хочется в запой обсуждать различные темы, делиться мнениями, помогать в достижении целей, вместе справляться с трудностями или даже просто бытовыми делами.
Надеюсь найти близких по духу людей.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Найти новых друзей
Я за душевные разговорчики
Познакомиться с классными людьми :)
В идеале найти новых друзей и приятное общение)
В чем измеряется ваше время?
Настолки вечером
Хотела бы найти друзей/подруг , кто так же любит прогулки.
Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang
Мини-поездка в Тверь на выходные ✌️
Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00
Требуется soulmate
Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга
Завершенное
Прогулка, разговор по душам
Квест БейкерСтрит на 3-4 человека от Клаустрофобии
Буду рада новым знакомствам для совместных вылозок и путешествий
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Прогулки селигерская, парк ангарские пруды.
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