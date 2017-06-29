О себе

Люблю путешествия, особенно автомобильные. В идеале - на природу, в леса и горы. Долгий курортный отдых не моё - но денёк-другой можно и почилить :)



Люблю погулять, причём не обязательно в парках или иных местах общественного притяжения - даже спальные районы обладают для меня своей прелестью.



Много читаю, пишу. Сейчас только в прозе. На около-историческую тематику, так что активно Интересуюсь историей.



Мне близка различная социальная деятельность, благотворительность, преподавание.

Из всего списка - пока только преподавал.



Периодически играю в настолки, но не большой их знаток. Моя любовь: УА-3 и Место преступления.



Мечтаю научиться играть на фортепиано и позаниматься вокалом. Может быть походить на курсы актёрского мастерства.



Здесь в поиске друзей и неповерхностного общения. Общения не раз в неделю, состоящего из обмена мемами.

Хочется в запой обсуждать различные темы, делиться мнениями, помогать в достижении целей, вместе справляться с трудностями или даже просто бытовыми делами.



Надеюсь найти близких по духу людей.