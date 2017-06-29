Москва
Профиль пользователя Alexander_R

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фото #2 пользователя Alexander_R

О себе

Люблю путешествия, особенно автомобильные. В идеале - на природу, в леса и горы. Долгий курортный отдых не моё - но денёк-другой можно и почилить :)

Люблю погулять, причём не обязательно в парках или иных местах общественного притяжения - даже спальные районы обладают для меня своей прелестью.

Много читаю, пишу. Сейчас только в прозе. На около-историческую тематику, так что активно Интересуюсь историей.

Мне близка различная социальная деятельность, благотворительность, преподавание.
Из всего списка - пока только преподавал.

Периодически играю в настолки, но не большой их знаток. Моя любовь: УА-3 и Место преступления.

Мечтаю научиться играть на фортепиано и позаниматься вокалом. Может быть походить на курсы актёрского мастерства.

Здесь в поиске друзей и неповерхностного общения. Общения не раз в неделю, состоящего из обмена мемами.
Хочется в запой обсуждать различные темы, делиться мнениями, помогать в достижении целей, вместе справляться с трудностями или даже просто бытовыми делами.

Надеюсь найти близких по духу людей.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → пообщаться

Что для вас значит быть Другом?

Москва → прогуляться, перекусить

Долгая прогулка от Царицыно до парка Братеевская пойма.

Москва → активный отдых

В боулинг!

Москва → путешествия

Путешествия выходного дня

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя KseNikA
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Anita14
Москва → Другое

Я за душевные разговорчики

маленькое фото пользователя Lnigma
Москва → Другое

Познакомиться с классными людьми :)

маленькое фото пользователя HellenM
Москва → Другое

В идеале найти новых друзей и приятное общение)

маленькое фото пользователя Waiflound
Москва → Другое

В чем измеряется ваше время?

маленькое фото пользователя Nik1ta
Москва → Другое

Настолки вечером

маленькое фото пользователя Anastasia93_0900
Москва → Другое

Хотела бы найти друзей/подруг , кто так же любит прогулки.

маленькое фото пользователя Narahold
Москва → Другое

Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang

маленькое фото пользователя AlinaGr99
Москва → Другое

Мини-поездка в Тверь на выходные ✌️

маленькое фото пользователя Malikevich
Москва → Другое

Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

маленькое фото пользователя Chrisanomaly
Москва → Другое

Требуется soulmate

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

маленькое фото пользователя Unicorn_t
Москва → Другое

Завершенное

маленькое фото пользователя Evgesha123
Москва → Другое

Прогулка, разговор по душам

маленькое фото пользователя Tolya.wow
Москва → Другое

Квест БейкерСтрит на 3-4 человека от Клаустрофобии

Москва → Другое

Буду рада новым знакомствам для совместных вылозок и путешествий

маленькое фото пользователя Oxana_R
Москва → Другое

Съездить на фестиваль крафтового пива

маленькое фото пользователя Arincha
Москва → Другое

Прогуляться, пообщаться, попить вкусного кофейку

маленькое фото пользователя Daria_D
Москва → Другое

Погуляем в Горького? Или где-то в центре

маленькое фото пользователя vera_mr
Москва → Другое

Покататься на сапборде в серебряном бору🦭 на 15.30 или 18.30

маленькое фото пользователя SHIZZZA
Москва → Другое

Прогулки селигерская, парк ангарские пруды.

маленькое фото пользователя Mashenka
Москва → Другое

Ищу активных друзей в ВАО

маленькое фото пользователя Julie.J
Москва → Другое

Ищу компанию, кто хочет/ходит в бассейн в клуб Fitnessavenue (ВАО)

маленькое фото пользователя Stls40k
Москва → Другое

НРИ по выходным (дата условная)

маленькое фото пользователя Slivkalenivka
Москва → Другое

Собираем команду на детективный квиз

маленькое фото пользователя Kotri
Москва → Другое

Есть желающие пойти на квиз?

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