собрать компанию

Стабильно каждый день мы придумывает разные увлечения, ходим гулять, общаемся, смеёмся и самое главное - дружим. Через нашу коммуну люди нашли лучших друзей, обзавелись парами и просто кайфуют, находясь рядом с нами 🫶🏼



Мы занимаемся разным видом спорта и открываем для себя что-то новое, например ходили на кёрлинг, гольф и фризби.



Часто играем в настолки, летом была традиция раз в неделю пикник, курим кальяны, ходим в бары, играем в пейнтбол и лазертаг.



Конец августа мы закрыли топовым КОТТЕДЖЕМ🔥🔥🔥



Посещаем выставки, музеи, достопримечательности. В скором времени готовятся много поездок за город и снятие лофта для отдыха.



Вступай к нам и убедись в этом сам!!