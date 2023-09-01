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Москва — Наконец-то лучшая коммуна для поиска друзей и встреч появилась!!!🔥🔥🔥

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собрать компанию

Стабильно каждый день мы придумывает разные увлечения, ходим гулять, общаемся, смеёмся и самое главное - дружим. Через нашу коммуну люди нашли лучших друзей, обзавелись парами и просто кайфуют, находясь рядом с нами 🫶🏼

Мы занимаемся разным видом спорта и открываем для себя что-то новое, например ходили на кёрлинг, гольф и фризби.

Часто играем в настолки, летом была традиция раз в неделю пикник, курим кальяны, ходим в бары, играем в пейнтбол и лазертаг.

Конец августа мы закрыли топовым КОТТЕДЖЕМ🔥🔥🔥

Посещаем выставки, музеи, достопримечательности. В скором времени готовятся много поездок за город и снятие лофта для отдыха.

Вступай к нам и убедись в этом сам!!

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