Мне нравится учиться и узнавать новое. Учу корейский, осваиваю фронтенд. Не очень активно, но периодически читаю. Иногда смотрю фильмы/сериалы, но мне сложно на них сосредоточиться, поэтому больше предпочитаю смотреть в кино. Люблю получать новый опыт/ пробовать новое: ходить на концерты, мастер классы, да и просто выбираться погулять в красивых местах, музеях и заниматься разными активностями

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

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