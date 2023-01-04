Москва
Профиль пользователя Assole
О себе
Чаще я люблю проводить время наедине с собой. Но иногда хочется социализации. 🥰Я дизайнер, иллюстратор, контент-менеджер в инста. Мне интересно послушать практически обо всем. А поговорить, например, на темы: психология, КФ, космос, культуры и путешествия, творчество итд Мне нравится верховая езда, долгие прогулки, смотреть футбол, ходить на концерты под открытым небом, петь под гитару, читать, бегать, фотографировать… вообще много чего ещё! 🤩
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.