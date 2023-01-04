Чаще я люблю проводить время наедине с собой. Но иногда хочется социализации. 🥰Я дизайнер, иллюстратор, контент-менеджер в инста. Мне интересно послушать практически обо всем. А поговорить, например, на темы: психология, КФ, космос, культуры и путешествия, творчество итд Мне нравится верховая езда, долгие прогулки, смотреть футбол, ходить на концерты под открытым небом, петь под гитару, читать, бегать, фотографировать… вообще много чего ещё! 🤩

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия

📺 Политика 💕 Обсудить отношения ☣️ Токсичность

Москва → прогуляться, перекусить В депо есть кто сейчас? 🥳

Москва → пообщаться Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

Москва → Другое Идем в бла бла бар в выходные , кто хочет ?

Москва → Другое Погулять или пообщаться, в общем хоть как-то необычно провести будни)

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

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