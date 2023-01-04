Москва
Профиль пользователя Kovu

фото пользователя Kovu

О себе

Недавно переехал в Бибирево.
Хочу познакомиться с людьми, с которыми можно вместе ходить в зал, пить чай или играть в Имаджинариум

Профиль обновлён 9 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Москва → активный отдых

Сходить в тренажерный зал

Москва → прогуляться, перекусить

Имаджинариум

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя GTK67
Москва → Другое

Можно попробовать тебя пофоткать?)

Санкт-Петербург → Другое

Давай поиграем в джекбокс ☕🌷 дружелюбное тактичное общение

маленькое фото пользователя Mr.Evgeniy
Москва → Другое

Фотопрогулка 📸

маленькое фото пользователя Raamzzik
Москва → Другое

Я готов на любую авантюру ! Ищу людей по интересам .

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