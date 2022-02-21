Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

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Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

погулять по Москве,сходить на летние веранды

пофоткать друг друга и погулять по городу :))

Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

Ищу подругу/друга, с которыми можно просто прогуляться с чашечкой кофе

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