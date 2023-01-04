Москва
Профиль пользователя Karina_astro

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О себе

✅Занимаюсь спортом
✅Интресна тема психологии
✅Принимаю консультации по астрологии и кармической нумерогии
✅Интресна тема эзотерики
✅Люблю путешествие и не против куда-то рвануть 🌅🧗
✅Природа, солнце, море дают мне энергию 🌀
✅Новые знакомства
✅Обожаю музыку, театры, кино

Профиль обновлён 29 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги ✝️ Религия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя Tatiana_99
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Завести новые знакомства ✨

маленькое фото пользователя GTK67
Москва → Другое

Можно попробовать тебя пофоткать?)

маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое

Ищу компаньона не заскучать в новом городе

маленькое фото пользователя Kerry
Москва → Другое

Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

маленькое фото пользователя Kseniaa
Москва → Другое

Слетать в путешествие

маленькое фото пользователя kr.k.17
Москва → Другое

Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

маленькое фото пользователя So_rrina
Москва → Другое

Сходить потусить, классно провести время

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

маленькое фото пользователя Mr.Evgeniy
Москва → Другое

Фотопрогулка 📸

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое

Суету навести охота😈🕺

маленькое фото пользователя Raamzzik
Москва → Другое

Я готов на любую авантюру ! Ищу людей по интересам .

маленькое фото пользователя IrinaGindyk
Москва → Другое

Ищу женскую компанию для фотопрогулки по городу.

маленькое фото пользователя Angelina_Angel
Москва → Другое

Ищу девчонок,чтобы попить винишка,потусить, потанцевать в клубе

маленькое фото пользователя Toker
Москва → Другое

Настроение 🔥

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