Москва
Профиль пользователя Karina_astro
О себе
✅Занимаюсь спортом
✅Интресна тема психологии
✅Принимаю консультации по астрологии и кармической нумерогии
✅Интресна тема эзотерики
✅Люблю путешествие и не против куда-то рвануть 🌅🧗
✅Природа, солнце, море дают мне энергию 🌀
✅Новые знакомства
✅Обожаю музыку, театры, кино
Профиль обновлён 29 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Найти подругу
Завести новые знакомства ✨
Можно попробовать тебя пофоткать?)
Ищу подруг
Ищу компаньона не заскучать в новом городе
Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)
Слетать в путешествие
Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?
Сходить потусить, классно провести время
Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга
Фотопрогулка 📸
Суету навести охота😈🕺
Я готов на любую авантюру ! Ищу людей по интересам .
Ищу женскую компанию для фотопрогулки по городу.
Ищу девчонок,чтобы попить винишка,потусить, потанцевать в клубе
Настроение 🔥
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