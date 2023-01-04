✅Занимаюсь спортом ✅Интресна тема психологии ✅Принимаю консультации по астрологии и кармической нумерогии ✅Интресна тема эзотерики ✅Люблю путешествие и не против куда-то рвануть 🌅🧗 ✅Природа, солнце, море дают мне энергию 🌀 ✅Новые знакомства ✅Обожаю музыку, театры, кино

Профиль обновлён 29 июля 2023 г.

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Москва → прогуляться, перекусить Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

Москва → Другое Ищу женскую компанию для фотопрогулки по городу.

Москва → Другое Я готов на любую авантюру ! Ищу людей по интересам .

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

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