Москва
Профиль пользователя Max_centurion
О себе
Увлекаюсь на данный момент спортом, видеомонтажем, фотошопом, также люблю запечатлеть красивые кадры на фотоаппарат, изредка покручиваю нунчаку. Интересна античная история Позднереспубликанского Рима, империи и история Карфагена с Ираном. Посмотрел много разных фильмов, большая часть из них записана. Люблю узнавать что-то новое посещая музеи и выставки, если есть кто может составить компанию для похода в театр, то это будет прекрасно :)
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.