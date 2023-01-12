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Москва
Люблю жарить и есть говяжьи стейки)
Москва
Профиль пользователя Welets
О себе
Люблю жарить и есть говяжьи стейки)
Также частенько играю во всякие социальные игры: мафия, покер, шахматы.
Из нового - хочу пойти в бассейн и на волейбол
А так с удовольствием схожу на какое-то городское событие или же банальное кино. Фильмы стараюсь выбирать какие-нибудь необычные.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового
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