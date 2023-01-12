О себе

Люблю жарить и есть говяжьи стейки)



Также частенько играю во всякие социальные игры: мафия, покер, шахматы.



Из нового - хочу пойти в бассейн и на волейбол



А так с удовольствием схожу на какое-то городское событие или же банальное кино. Фильмы стараюсь выбирать какие-нибудь необычные.