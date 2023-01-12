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Москва
Профиль пользователя Welets

фото пользователя Welets

О себе

Люблю жарить и есть говяжьи стейки)

Также частенько играю во всякие социальные игры: мафия, покер, шахматы.

Из нового - хочу пойти в бассейн и на волейбол

А так с удовольствием схожу на какое-то городское событие или же банальное кино. Фильмы стараюсь выбирать какие-нибудь необычные.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💨 Кальян

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Играем в социальные игры!

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маленькое фото пользователя Mashka95
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Откликнулись 3 участника

Москва → прогуляться, перекусить

Играем в "Бункер" в 19:00 (м. Курская)

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кино, а затем поужинать)

маленькое фото пользователя IrisKa89
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Fencingcat

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка по Москве от Китай-города, зависание в баре. :з

Откликнулись 2 участника

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