Москва
Профиль пользователя Mary14
О себе
Привет,меня зовут Марина. Познакомлюсь с
людьми которые позитивны, любят жизнь и легки
на подъем. Я за активный отдых. Люблю закаты и
рассветы) идеальная прогулка с вечера до утра
Профиль обновлён 3 июля 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Ищу подругу, 27+
Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)
Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)
Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие
Поиграть в настольный теннис
Правет 🙂🤍 завести подруг/друзей
Сходить на квиз (никогда не была) 🤓
прогуляться по Москве и отлично провести время
Ищу тебя, подруга💥
Прогуляться в «Лесная чайная»
В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️
Прогуляться по Ботаническому саду)
Прогуляться, выпить кофе
Ищу компанию и друзей 33+
Полюбоваться парком Хуамин
Танцуете Хастл? Ищу партнершу, либо собираю компанию)
Го гулять и показывать любимые локации города
Ищу подругу , чтобы гулять, болтать и курить кальян
Где бы я тебя еще нашла 😂😂😂
Посмотреть стражи галактики3
прогуляться, выпить кофе
Встретиться/ погулять/покурить кальян/театр&мюзиклы/клубы/концерты
Ищем друзей, пары)
Поездка в другой город
Го на Квиз 8 июня в пабе «Пари паб»
Поиграть в ручеёк
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Поиграть в теннис, покататься на велосипеде, прогуляться в парке
Мещерский парк , лесная чайная
Симфонический концерт по саундтрекам из аниме Death Note
Покурить кальян в хорошей компании
Кремль, смотровая РАН, Останкино, бар city space
Сходить в музей или галерею
Шашлыки на Борисовских прудах
Выпить в тематическом баре с офигенскими коктейлями
Вкусно поесть на Усачевском рынке
Поехать в Сергиев Посад
Байдарки на 2 часа в Архангельское
Фестиваль «Горизонт»/др. интересное мероприятие.
Погнали на рыбалку!
Погулять по парку
Совместный поход в девичий спортзал в Ховрино (сао) или пешие прогулки
Покататься на роликах на ВДНХ
Погулять в левобережном парке
Distemper. 1 июля. Теплоход «Рио-1» (Северный речной вокзал) 19:00
Желающие сходить на фильм «Непосредственно Каха» 19:00
Покатушки на роликах
Поездка в Питер
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