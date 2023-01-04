Москва
Профиль пользователя Mary14

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О себе

Привет,меня зовут Марина. Познакомлюсь с
людьми которые позитивны, любят жизнь и легки
на подъем. Я за активный отдых. Люблю закаты и
рассветы) идеальная прогулка с вечера до утра

Профиль обновлён 3 июля 2023 г.

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Пройтись по парку,зайти в кафе(кальянную)придумать что нибудь вместе

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в парк "Сиреневый сад"

Участие в других событиях

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Желающие сходить на фильм «Непосредственно Каха» 19:00

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