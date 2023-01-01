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Москва
Профиль пользователя Daria19039

фото пользователя Daria19039

О себе

Всем привет!
Ищу подруг, прогуляться вместе по парку.. сходить в кафе , поболтать.. я за любой движ.
Недавно переехала в Москву. Катаюсь на велосипеде, буду рада компании, одной скучно.

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа✝️ Религия🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, выпить кофе, посетить интересные места)

маленькое фото пользователя anas.tasia
маленькое фото пользователя MyWay
маленькое фото пользователя Imunele
маленькое фото пользователя Elina_M
маленькое фото пользователя Evgeniia
маленькое фото пользователя Lesya97
маленькое фото пользователя Luubava
маленькое фото пользователя Janebely
маленькое фото пользователя masyanyas
маленькое фото пользователя Diana_caxxap
маленькое фото пользователя IrisKa89
Откликнулось 11 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 318 участников

маленькое фото пользователя AnyaVishneva

Москва → прогуляться, перекусить

подружек/друзей бы

Откликнулось 47 участников

маленькое фото пользователя NastyaJJ

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в выходные, сходить в ресторан, пофоткаться 💁🏼‍♀️

Откликнулись 33 участника

маленькое фото пользователя Solnechnaya

Москва → прогуляться, перекусить

Go любоваться красивой осенью?) 🍁

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя misskaterina18

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, попить кофе, обсудить женские штучки👌 Девочки 19-24🙏

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя promary

Москва → прогуляться, перекусить

найти подружку, с которой будем ходить на всякие шоу в качестве массовки

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Alina0309

Москва → прогуляться, перекусить

Поход в кино театр музеи прогулка по Москве

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя KseniyaO

Москва → пообщаться

Уютный чат для общения и встреч в Москве 😊

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя katyakaterina

Москва → пообщаться

Встретить подругу с общими интересами , соулмейта 💫

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Dmitriy_Bigfut

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на картинг .в раене Измайлово.

Откликнулись 2 участника

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