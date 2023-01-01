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Москва
Всем привет!
Москва
Профиль пользователя Daria19039
О себе
Всем привет!
Ищу подруг, прогуляться вместе по парку.. сходить в кафе , поболтать.. я за любой движ.
Недавно переехала в Москву. Катаюсь на велосипеде, буду рада компании, одной скучно.
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
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