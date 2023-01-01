Москва

Профиль пользователя Daria19039

О себе Всем привет!

Ищу подруг, прогуляться вместе по парку.. сходить в кафе , поболтать.. я за любой движ.

Недавно переехала в Москву. Катаюсь на велосипеде, буду рада компании, одной скучно.

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