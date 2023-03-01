Москва
Профиль пользователя LerochkaLera1
О себе
Обожаю путешествовать, гулять пешком, смотреть фильмы. Люблю театры, долгие прогулки, новые места
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
☣️ Токсичность
События пользователя
Москва → прогуляться, перекусить
Сегодня днем сходить в парк
Москва → прогуляться, перекусить
Пойти на концерт Билана 18 августа
Москва → прогуляться, перекусить
По парку, пофоткаться
Москва → прогуляться, перекусить
Поехать в Сергиев Посад
Москва → прогуляться, перекусить
Гулять и смеяться
Москва → прогуляться, перекусить
Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам
Москва → прогуляться, перекусить
Сходить в парк
Москва → прогуляться, перекусить
Ищу подруг живущих рядом с Чертаново южное
Участие в других событиях
Москва → Другое
Можно попробовать тебя пофоткать?)
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Хочу найти подругу🐁
Москва → Другое
Ищу подруг!💕
Москва → Другое
Познакомиться с классными людьми :)
Москва → Другое
Гулять и болтать о женском😁🫶🏻
Москва → Другое
ищу подруг💞
Москва → Другое
прогуляться по Москве и отлично провести время
Москва → Другое
Сходить на ферму альпак
Москва → Другое
Погулять, пофоткаться, получить приятные впечатления
Москва → Другое
Завести новых друзей+подруг🫶
Москва → Другое
Ищу подружку🫶🏻 🤭
Москва → Другое
Подругу или подруг))
Москва → Другое
Прогулка по парку
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