Москва
Профиль пользователя LerochkaLera1

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О себе

Обожаю путешествовать, гулять пешком, смотреть фильмы. Люблю театры, долгие прогулки, новые места

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сегодня днем сходить в парк

Москва → прогуляться, перекусить

Пойти на концерт Билана 18 августа

Москва → прогуляться, перекусить

По парку, пофоткаться

Москва → прогуляться, перекусить

Поехать в Сергиев Посад

Москва → прогуляться, перекусить

Гулять и смеяться

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в парк

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг живущих рядом с Чертаново южное

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Можно попробовать тебя пофоткать?)

маленькое фото пользователя Tatiana_99
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Wwweslliis
Москва → Другое

Хочу найти подругу🐁

маленькое фото пользователя Nata1i
Москва → Другое

Ищу подруг!💕

маленькое фото пользователя Lnigma
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Познакомиться с классными людьми :)

маленькое фото пользователя Dari.Svet
Москва → Другое

Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

маленькое фото пользователя PolinaKrashev
Москва → Другое

ищу подруг💞

маленькое фото пользователя ksu_ksu
Москва → Другое

прогуляться по Москве и отлично провести время

маленькое фото пользователя Ekataterina
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Сходить на ферму альпак

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Погулять, пофоткаться, получить приятные впечатления

маленькое фото пользователя Miss007
Москва → Другое

Завести новых друзей+подруг🫶

маленькое фото пользователя M_I_Y_A
Москва → Другое

Ищу подружку🫶🏻 🤭

маленькое фото пользователя Sasha_Vecher
Москва → Другое

Подругу или подруг))

маленькое фото пользователя Seina97
Москва → Другое

Прогулка по парку

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