Замужем, детей нет, но хотелось бы. Окончила Бауманку, строю корпоративную карьеру в сфере маркетинга. Сейчас уволилась и отдыхаю: ищу хобби, занимаюсь саморазвитием, на которое в рабочее время не хватает сил) Подруги улетели в другие страны, не хватает живого женского общения. Поэтому ищу компанию людей со схожими интересами в возрасте ~22-32, желательно в отношениях/замужних. Мечтаю дружить семьями. Можем вместе шопиться, фоткаться, играть в настолки, путешествовать по ближайшему Подмосковью и не только, ходить на мастер-классы и в театры, обсуждать сериалы, книги, учёбу, работу, любые женские и не очень женские темы) С удовольствием бы сходила на пикник в парк, чтобы поесть приготовленные самостоятельно вкусняшки, наделать кучу фоточек и поболтать обо всём на свете, или на концерт органной классической музыки, чтобы подумать о вечном и получить инсайты Мои интересы: саморазвитие, семья, карьера, маркетинг, стильная одежда, путешествия , пилатес, плавание, велосипед, уход за собой, кулинария, психология. Рост 174, родом из Башкортостана, в Москве с 2012 года) Пиши в тг, если увидела во мне родственную душу 🤗 t.me/yana_bmstu

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💕 Обсудить отношения

🍿 Сходить в кино 🪩 Ночной клуб 🍴 Кафе / ресторан 📺 Политика 🎮 Видеоигры 💩 Странный юмор 🍷 Алкоголь 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Москва → Другое сапы в сб или вскр

Москва → Другое Кого добавить в уютную и адекватную беседу

Москва → Другое Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.