Москва
Профиль пользователя yana.text
О себе
Замужем, детей нет, но хотелось бы.
Окончила Бауманку, строю корпоративную карьеру в сфере маркетинга. Сейчас уволилась и отдыхаю: ищу хобби, занимаюсь саморазвитием, на которое в рабочее время не хватает сил)
Подруги улетели в другие страны, не хватает живого женского общения. Поэтому ищу компанию людей со схожими интересами в возрасте ~22-32, желательно в отношениях/замужних. Мечтаю дружить семьями.
Можем вместе шопиться, фоткаться, играть в настолки, путешествовать по ближайшему Подмосковью и не только, ходить на мастер-классы и в театры, обсуждать сериалы, книги, учёбу, работу, любые женские и не очень женские темы)
С удовольствием бы сходила на пикник в парк, чтобы поесть приготовленные самостоятельно вкусняшки, наделать кучу фоточек и поболтать обо всём на свете, или на концерт органной классической музыки, чтобы подумать о вечном и получить инсайты
Мои интересы: саморазвитие, семья, карьера, маркетинг, стильная одежда, путешествия , пилатес, плавание, велосипед, уход за собой, кулинария, психология.
Рост 174, родом из Башкортостана, в Москве с 2012 года)
Пиши в тг, если увидела во мне родственную душу 🤗 t.me/yana_bmstu
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
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