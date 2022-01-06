Москва
пить кофе и фоткаться)
другое
Всем привет! Активно занимаюсь своим блогом, поэтому нужно много разного визуала) Поэтому предлагаю гулять, исследовать кафе и фоткаться и снимать видео)
От пользователя @KationaDash
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