Москва
пить кофе и фоткаться)

фото пользователя KationaDash
другое

Всем привет! Активно занимаюсь своим блогом, поэтому нужно много разного визуала) Поэтому предлагаю гулять, исследовать кафе и фоткаться и снимать видео)

От пользователя @KationaDash

13 участников
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