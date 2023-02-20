После переезда в Москву (надеюсь временного, очень хочу в будущем переехать) очень не хватает подруг: встретиться, выпить кофе, обсудить природу-погоду/подкаст/интервью/сериал и поделиться сокровенным. Ищу доверительного душевного общения) Ценю открытость, поддержку, принятие и понимание. Люблю таро и астрологию. Если ты тоже - 🔥, если нет - не страшно)) Обожаю иностранные языки (можем какой-нибудь выучить вместе), путешествия (сейчас напряг с ними☹️), люблю гулять, кататься на коньках. Периодически хочется пойти в клуб потанцевать. Хочу активно вести соц.сети, но пока активно торможу🤷🏼‍♀️ В целом есть много целей, хочу изменений в жизни, и будет здорово, если мы сможем друг друга подбадривать и подпинывать)

Профиль обновлён 23 апреля 2023 г.

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