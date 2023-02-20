Москва
Профиль пользователя KationaDash
О себе
После переезда в Москву (надеюсь временного, очень хочу в будущем переехать) очень не хватает подруг: встретиться, выпить кофе, обсудить природу-погоду/подкаст/интервью/сериал и поделиться сокровенным. Ищу доверительного душевного общения) Ценю открытость, поддержку, принятие и понимание.
Люблю таро и астрологию. Если ты тоже - 🔥, если нет - не страшно)) Обожаю иностранные языки (можем какой-нибудь выучить вместе), путешествия (сейчас напряг с ними☹️), люблю гулять, кататься на коньках. Периодически хочется пойти в клуб потанцевать. Хочу активно вести соц.сети, но пока активно торможу🤷🏼♀️ В целом есть много целей, хочу изменений в жизни, и будет здорово, если мы сможем друг друга подбадривать и подпинывать)
Профиль обновлён 23 апреля 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Найти подругу для совместных походов куда угодно
Прогуляться, перекусить
Найти подругу/друга для дружбы
Найти подруг/у
Сходить в кино или в рестик
Хочу восстановить походы в зал
Ищу подругу 27+ интересную, общительную, добрую, адекватную🖤
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.