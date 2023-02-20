Москва
Профиль пользователя KationaDash

фото пользователя KationaDash

О себе

После переезда в Москву (надеюсь временного, очень хочу в будущем переехать) очень не хватает подруг: встретиться, выпить кофе, обсудить природу-погоду/подкаст/интервью/сериал и поделиться сокровенным. Ищу доверительного душевного общения) Ценю открытость, поддержку, принятие и понимание.

Люблю таро и астрологию. Если ты тоже - 🔥, если нет - не страшно)) Обожаю иностранные языки (можем какой-нибудь выучить вместе), путешествия (сейчас напряг с ними☹️), люблю гулять, кататься на коньках. Периодически хочется пойти в клуб потанцевать. Хочу активно вести соц.сети, но пока активно торможу🤷🏼‍♀️ В целом есть много целей, хочу изменений в жизни, и будет здорово, если мы сможем друг друга подбадривать и подпинывать)

Профиль обновлён 23 апреля 2023 г.

События пользователя

Москва → другое

Найти подруг 🙂

Москва → другое

пить кофе и фоткаться)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Valeria0
Москва → Другое

Найти подругу для совместных походов куда угодно

маленькое фото пользователя Oksi93
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя Vikulya
Москва → Другое

Найти подругу/друга для дружбы

маленькое фото пользователя Ksu_ksusha
Москва → Другое

Найти подруг/у

маленькое фото пользователя Yuliya93
Москва → Другое

Сходить в кино или в рестик

маленькое фото пользователя Galya.30pohti
Москва → Другое

Хочу восстановить походы в зал

маленькое фото пользователя Lolina
Москва → Другое

Ищу подругу 27+ интересную, общительную, добрую, адекватную🖤

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