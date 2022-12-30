Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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Москва → Другое Если ты смелый, ловкий, умелый

Москва → Другое Сходить в кофейню или на каток

Москва → Другое 🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

Москва → Другое Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

Москва → Другое Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

Москва → Другое Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Москва → Другое Для пятничных и субботних баров

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.