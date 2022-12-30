Москва
Профиль пользователя Akhmed

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О себе

Digital-маркетолог
Бегаю, играю в сквош

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть мафию

Москва → активный отдых

Поиграть в сквош (я новичок)

Москва → собрать компанию

Поиграть мафию

Москва → активный отдых

поиграть сквош

Москва → собрать компанию

Поиграть настолки/мафию

Москва → прогуляться, перекусить

Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

Для пятничных и субботних баров

маленькое фото пользователя AlexKiss
Москва → Другое

Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

маленькое фото пользователя Lnigma
Москва → Другое

Познакомиться с классными людьми :)

маленькое фото пользователя Pterodaktel
Москва → Другое

Пошлите на масленицу 🥞☀️

маленькое фото пользователя is.ap
Москва → Другое

Поговорим?

маленькое фото пользователя Adaksinaa
Москва → Другое

Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

маленькое фото пользователя Ariuannna
Москва → Другое

Хочу собрать компашку друзей

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

покататься на великах)

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое

⚡️ Нужны бета-тестеры

маленькое фото пользователя AnastasiaV
Москва → Другое

Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить

маленькое фото пользователя Jctigtxuvjiivv
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Kirill.a.p
Москва → Другое

Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

маленькое фото пользователя KationaDash
Москва → Другое

пить кофе и фоткаться)

маленькое фото пользователя Tatyana21
Москва → Другое

составлю компанию на кофе/вино или в настолки

маленькое фото пользователя Kseniaa
Москва → Другое

Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

Потестить групповые чаты

маленькое фото пользователя romayak
Москва → Другое

Ищу развивающихся и создающих

маленькое фото пользователя Tatyana001
Москва → Другое

Приятное времяпровождения

маленькое фото пользователя Asya.a
Москва → Другое

Ищу мотиватора

маленькое фото пользователя siversano
Москва → Другое

поиграем в настолки?

маленькое фото пользователя Ekataterina
Москва → Другое

Сходить в кофейню или на каток

маленькое фото пользователя Artem_kras
Москва → Другое

Проведу бесплатно коучинг сессию для достижения твоих целей 🔥

маленькое фото пользователя viktorya
Москва → Другое

погулять ,покушать в кафе

маленькое фото пользователя Ekataterina
Москва → Другое

Пойти на ферму альпак

маленькое фото пользователя Yuliana77
Москва → Другое

Сходить на скалодром

маленькое фото пользователя Arhialex
Москва → Другое

сходить куда-нибудь на стендап

маленькое фото пользователя Asiiyaaa
Москва → Другое

Погуляться

маленькое фото пользователя Kirill
Москва → Другое

Если ты смелый, ловкий, умелый

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

Сходить на картинг

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.