Москва
Профиль пользователя Akhmed
О себе
Digital-маркетолог
Бегаю, играю в сквош
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность
События пользователя
Москва → прогуляться, перекусить
Поиграть мафию
Москва → активный отдых
Поиграть в сквош (я новичок)
Москва → собрать компанию
Поиграть мафию
Москва → активный отдых
поиграть сквош
Москва → собрать компанию
Поиграть настолки/мафию
Москва → прогуляться, перекусить
Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Москва → Другое
Для пятничных и субботних баров
Москва → Другое
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
Москва → Другое
Познакомиться с классными людьми :)
Москва → Другое
Пошлите на масленицу 🥞☀️
Москва → Другое
Поговорим?
Москва → Другое
Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️
Москва → Другое
Хочу собрать компашку друзей
Москва → Другое
покататься на великах)
Москва → Другое
Сходить на квиз (никогда не была) 🤓
Москва → Другое
⚡️ Нужны бета-тестеры
Москва → Другое
Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах
Москва → Другое
пить кофе и фоткаться)
Москва → Другое
составлю компанию на кофе/вино или в настолки
Москва → Другое
Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃
Москва → Другое
🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)
Москва → Другое
Потестить групповые чаты
Москва → Другое
Ищу развивающихся и создающих
Москва → Другое
Приятное времяпровождения
Москва → Другое
Ищу мотиватора
Москва → Другое
поиграем в настолки?
Москва → Другое
Сходить в кофейню или на каток
Москва → Другое
Проведу бесплатно коучинг сессию для достижения твоих целей 🔥
Москва → Другое
погулять ,покушать в кафе
Москва → Другое
Пойти на ферму альпак
Москва → Другое
Сходить на скалодром
Москва → Другое
сходить куда-нибудь на стендап
Москва → Другое
Погуляться
Москва → Другое
Если ты смелый, ловкий, умелый
Москва → Другое
Сходить на картинг
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