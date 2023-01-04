Москва
Профиль пользователя StaMaster
О себе
Не святой, Русский, Московский кот, воспитанный,веселый,добрый. за живое общение, симпатию и уважение!!!!! Жену точно не ищу Сорян!!! Без сякого там.
Моя телега stamaster_msc
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Найти новых друзей
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Найти новые знакомства, подружиться
Пора выбираться на улицу! ☀️
Классно проводить время друг с другом
Расширить круг друзей 🤗
Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)
Возраст 36+-
Прогуляться ,сходить в кино
Выпить винца в баре
Поиграть в настольки
Завести новых друзей)
Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️
Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️
Дружить будем 💫🙌🏻☺️
Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
Пообщаться онлайн
Что найти много друзей
Слушаю техно, не сижу на месте 🤪
Ищу подруг
Найти друга )
пообщаться👯♀️
пить кофе и фоткаться)
Всем привет
Что-нибудь посетить, куда-нибудь сходить )
Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝
Покурить кальян на набережной у капота 😺
Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃
Попрактикуем английский? What brings you here? 😌
Провести тематическую вечеринку
Пообщаться, новые знакомства, welcome :)
Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!
потусить, весело провести время
Ищю подруг..🙂добро позитив👋
Ищу новые знакомства, круг общения, путешествия.
Просто пообщаться🫶🏼☺️
Погулять в Царицыно
Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))
Сходить в кино, прогуляться или пойти на день в пеший поход
Ищу подружку🫶🏻 🤭
Ищу людей для долгово общения, друга или подругу, могу выслушать
Смотрит фильм
Ищу мужчину
прогуляться, покататься на велосипеде
хочу погулять в большой компании, чтоб скучно не было )
С подругой ищем компанию
Хочется Поболтать
Пообщаться
найти подругу, друга
Покататься на велосипеде, если дождь не испортит планы)
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