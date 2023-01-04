Москва
Профиль пользователя StaMaster

фото пользователя StaMaster
фото #2 пользователя StaMaster
фото #3 пользователя StaMaster
фото #4 пользователя StaMaster
фото #5 пользователя StaMaster
фото #6 пользователя StaMaster
фото #7 пользователя StaMaster

О себе

Не святой, Русский, Московский кот, воспитанный,веселый,добрый. за живое общение, симпатию и уважение!!!!! Жену точно не ищу Сорян!!! Без сякого там.
Моя телега stamaster_msc

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба 💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🐈 Домашние животные

Не нравится:

💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика

События пользователя

Москва → пообщаться

Рад знакомству и общению!!!! Москва )))

Москва → прогуляться, перекусить

Гулять Москва

Москва → прогуляться, перекусить

сходить в рестик, бар,

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KseNikA
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Alina153
Москва → Другое

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

маленькое фото пользователя Tati25
Москва → Другое

Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

маленькое фото пользователя MyWay
Москва → Другое

Найти новые знакомства, подружиться

маленькое фото пользователя Yuliana_lion
Москва → Другое

Пора выбираться на улицу! ☀️

маленькое фото пользователя Samurai.Jack
Москва → Другое

Классно проводить время друг с другом

маленькое фото пользователя Lera0904
Москва → Другое

Расширить круг друзей 🤗

маленькое фото пользователя Alen
Москва → Другое

Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

маленькое фото пользователя R12l
Москва → Другое

Возраст 36+-

маленькое фото пользователя Rina34
Москва → Другое

Прогуляться ,сходить в кино

маленькое фото пользователя Ju92
Москва → Другое

Выпить винца в баре

маленькое фото пользователя Alena9
Москва → Другое

Поиграть в настольки

маленькое фото пользователя Julia003
Москва → Другое

Завести новых друзей)

маленькое фото пользователя Vivishka
Москва → Другое

Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

маленькое фото пользователя Mari_gold
Москва → Другое

Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

маленькое фото пользователя AnikaAnika
Москва → Другое

Дружить будем 💫🙌🏻☺️

маленькое фото пользователя Vitka_ann
Москва → Другое

Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

маленькое фото пользователя Anjjjj
Москва → Другое

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

маленькое фото пользователя Anastasi1a
Москва → Другое

Пообщаться онлайн

маленькое фото пользователя 12mk
Москва → Другое

Что найти много друзей

маленькое фото пользователя Nageisha
Москва → Другое

Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

маленькое фото пользователя Marinalnova
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Yana13
Москва → Другое

Найти друга )

маленькое фото пользователя Mayya
Москва → Другое

пообщаться👯‍♀️

маленькое фото пользователя KationaDash
Москва → Другое

пить кофе и фоткаться)

маленькое фото пользователя Qwertyui1990
Москва → Другое

Всем привет

маленькое фото пользователя Vita_Victoria
Москва → Другое

Что-нибудь посетить, куда-нибудь сходить )

маленькое фото пользователя Liana98
Москва → Другое

Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

маленькое фото пользователя Viku
Москва → Другое

Покурить кальян на набережной у капота 😺

маленькое фото пользователя Kseniaa
Москва → Другое

Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃

маленькое фото пользователя Valeria_msc
Москва → Другое

Попрактикуем английский? What brings you here? 😌

маленькое фото пользователя themone8
Москва → Другое

Провести тематическую вечеринку

маленькое фото пользователя Kristina
Калуга → Другое

Пообщаться, новые знакомства, welcome :)

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

маленькое фото пользователя yasyakill
Москва → Другое

потусить, весело провести время

маленькое фото пользователя Cherry
Москва → Другое

Ищю подруг..🙂добро позитив👋

маленькое фото пользователя Loonariss
Москва → Другое

Ищу новые знакомства, круг общения, путешествия.

маленькое фото пользователя DoraSalvadora
Магадан → Другое

Просто пообщаться🫶🏼☺️

маленькое фото пользователя mrs.hudson
Москва → Другое

Погулять в Царицыно

маленькое фото пользователя Tamlakari
Москва → Другое

Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))

маленькое фото пользователя Ksu22
Москва → Другое

Сходить в кино, прогуляться или пойти на день в пеший поход

маленькое фото пользователя M_I_Y_A
Москва → Другое

Ищу подружку🫶🏻 🤭

маленькое фото пользователя Ilada
Москва → Другое

Ищу людей для долгово общения, друга или подругу, могу выслушать

маленькое фото пользователя Snake288
Москва → Другое

Смотрит фильм

маленькое фото пользователя Nensim
Подольск → Другое

Ищу мужчину

маленькое фото пользователя Katerina2211
Москва → Другое

прогуляться, покататься на велосипеде

маленькое фото пользователя lerka1674
Москва → Другое

хочу погулять в большой компании, чтоб скучно не было )

маленькое фото пользователя Varya_kv
Москва → Другое

С подругой ищем компанию

маленькое фото пользователя Svet0k
Москва → Другое

Хочется Поболтать

маленькое фото пользователя Forever_smail44
Москва → Другое

Пообщаться

маленькое фото пользователя dzheka
Москва → Другое

найти подругу, друга

маленькое фото пользователя Anna1608
Москва → Другое

Покататься на велосипеде, если дождь не испортит планы)

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.