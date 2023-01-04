Москва
Профиль пользователя tati.network
О себе
Еженедельно участвую в
нетворкингах
бизнез-завтраках
мастер-классах
мастер-майндах
вечеринках
и закрытых вечерах
Кто со мной?
Профиль обновлён 7 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
📚 Книги 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба 💩 Странный юмор
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События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
пить кофе и фоткаться)
Москва → Другое
Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃
Москва → Другое
Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!
Москва → Другое
Ищу компанию , подружку для прогулок , рестораны , общение и тд)))
Москва → Другое
Погулять по ночной Москве
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