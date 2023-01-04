Москва
Профиль пользователя tati.network

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О себе

Еженедельно участвую в

нетворкингах
бизнез-завтраках
мастер-классах
мастер-майндах
вечеринках
и закрытых вечерах

Кто со мной?

Профиль обновлён 7 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба 💩 Странный юмор

Не нравится:

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События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Благотворительный закрытый вечер

Москва → прогуляться, перекусить

Порисуем нейрографику

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KationaDash
Москва → Другое

пить кофе и фоткаться)

маленькое фото пользователя Kseniaa
Москва → Другое

Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

маленькое фото пользователя AlenkaK
Москва → Другое

Ищу компанию , подружку для прогулок , рестораны , общение и тд)))

маленькое фото пользователя Artemiy
Москва → Другое

Погулять по ночной Москве

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