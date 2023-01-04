Москва
Профиль пользователя Nutaamv

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О себе

Учусь в медицинском 💉
Посещаю занятия по воздушной гимнастки
Совсем недавно стала обитательницей Москвы, хотелось бы найти подружку, с которой можно будет классно провести время и поболтать по душам)

Профиль обновлён 13 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка вечером по уютному парку

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться и перекусить

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KationaDash
Москва → Другое

пить кофе и фоткаться)

маленькое фото пользователя Ekataterina
Москва → Другое

Погулять в Парке Горького, пофоткаться

маленькое фото пользователя Nikalv
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить, выпить в центре

маленькое фото пользователя Seina97
Москва → Другое

Прогулка по парку

маленькое фото пользователя Ignis
Москва → Другое

Собраться в баре Cosmo и сыграть в Место преступления (настолка)

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