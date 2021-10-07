Москва
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
прогуляться, перекусить
От пользователя @Tati25
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