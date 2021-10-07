прогуляться, перекусить

От пользователя @Tati25

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Москва → Другое Рина, 25 лет., Москва

Москва → Другое Я хочу найти друзей, пообщаться 💗

Москва → Другое Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Москва → Другое Пообщаться на любые темы

Москва → Другое Поговорить на любую тему)

Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

Москва → Другое Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

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