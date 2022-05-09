О себе

Я Ната, переехала в Москву из Спб 🕊️

Ищу подруг с целью душевно поговорить, прогуляться, пофоткаться или попробовать что-то новое 💗



Люблю психологию (1,5 год в терапии), жизнелюбивая, смотрю дорамы и аниме, играю в хонкай.

Интроверт (шум-дым и тусовки всякие не люблю ).



По профессии занимаюсь Личным брендом, поэтому интересны знакомства с предпринимательницами, творческими людьми и блогерами.



Обожаю открывать новые места Москвы и раз в месяц собираю товарищей играть в настолки.

Буду рада новым знакомым!