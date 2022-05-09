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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Rozi

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О себе

Я Ната, переехала в Москву из Спб 🕊️
Ищу подруг с целью душевно поговорить, прогуляться, пофоткаться или попробовать что-то новое 💗

Люблю психологию (1,5 год в терапии), жизнелюбивая, смотрю дорамы и аниме, играю в хонкай.
Интроверт (шум-дым и тусовки всякие не люблю ).

По профессии занимаюсь Личным брендом, поэтому интересны знакомства с предпринимательницами, творческими людьми и блогерами.

Обожаю открывать новые места Москвы и раз в месяц собираю товарищей играть в настолки.
Буду рада новым знакомым!

Была в сети пару дней назад

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

💕 Обсудить отношения☣️ Токсичность📚 Книги✝️ Религия

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

сходить сегодня в кафе по Гарри Поттеру)

Москва → сходить на мероприятие

сходить на творческий МК 27го или 30го

маленькое фото пользователя Hellena
маленькое фото пользователя Ksu22
маленькое фото пользователя nhoodoo
маленькое фото пользователя Elenka_200
Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 86 участников

маленькое фото пользователя Mary.Firsova

Москва → прогуляться, перекусить

создать женское комьюнити!

Откликнулось 59 участников

маленькое фото пользователя Wwweslliis

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу🐁

Откликнулись 42 участника

маленькое фото пользователя Julia_Via

Москва → прогуляться, перекусить

Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

Откликнулся 41 участник

маленькое фото пользователя Hebert.Di

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подружаню

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя Vasilek23

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу/друга, с которыми можно просто прогуляться с чашечкой кофе

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя KationaDash

Москва → другое

пить кофе и фоткаться)

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Vita_Victoria

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по Екатерининскому парку

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя s.v.e.t.a

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг для душевного общения

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Tellim

Москва → прогуляться, перекусить

Собрать компанию для настольных игр в районе Люберец

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Irinasokol

Москва → прогуляться, перекусить

А из Люберец есть кто?

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя soniafan

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг, чтобы собираться вместе и покорять Москву )

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Elenka_200

Москва → пообщаться

Обсуждать кино, музыку, литературу и историю

Откликнулись 3 участника

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