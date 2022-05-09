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Санкт-Петербург
Я Ната, переехала в Москву из Спб 🕊️
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Rozi
О себе
Я Ната, переехала в Москву из Спб 🕊️
Ищу подруг с целью душевно поговорить, прогуляться, пофоткаться или попробовать что-то новое 💗
Люблю психологию (1,5 год в терапии), жизнелюбивая, смотрю дорамы и аниме, играю в хонкай.
Интроверт (шум-дым и тусовки всякие не люблю ).
По профессии занимаюсь Личным брендом, поэтому интересны знакомства с предпринимательницами, творческими людьми и блогерами.
Обожаю открывать новые места Москвы и раз в месяц собираю товарищей играть в настолки.
Буду рада новым знакомым!
Была в сети пару дней назад
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм
Не нравится:
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