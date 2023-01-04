Москва
Профиль пользователя Maria_M

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О себе

Люблю прогулки на природе, шумные компании, разговоры обо всем на свете и веселых людей

Профиль обновлён 9 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Москве сегодня вечером.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tatiana_99
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Ekataterina
Москва → Другое

Сходить погулять, пофоткаться

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.