Люблю веселые компании и неспешные прогулки на природе. Активный отдых и творческие меропрития. Я за любой движ, поэтому пиши )

От пользователя @Maria_M

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Москва → Другое Поиграть в настольный теннис

Москва → Другое Найти друзей для общения

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

Москва → Другое Посидеть в дискорде с вебками

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