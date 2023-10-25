Хочу расширить круг своего общения и найти классных людей) Можно вместе сходить на какое-то интересное мероприятие или просто пойти перекусить и поболтать о жизни.

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )

На выставку, в парк

Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди попутчиков в путешествие, погулять, ходить в зал, с кем снимать квартиру, или просто поговорить в чате

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!