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Москва — В поисках людей, которые не любят сидеть дома))

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прогуляться, перекусить

Хочу расширить круг своего общения и найти классных людей)
Можно вместе сходить на какое-то интересное мероприятие или просто пойти перекусить и поболтать о жизни.

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